الهاتف Galaxy A41 سيضم أربع كاميرات في الخلف، وبطارية بسعة 3500mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق الهاتف Galaxy A41 في الأشهر القادمة، وقد كشفت لنا شهادة جديدة ممنوحة لهذا الهاتف من قبل هيئة Safety Korea أنه سيضم بطارية بسعة 3500mAh تحمل الإسم الرمزي EB-BA415ABY، وهو ما يتماشى مع الإسم الرمزي SM-A415 الخاص بالهاتف نفسه.

الصورة الفعلية للبطارية ليست عالية الجودة، ولكن حسابات أخرى متعددة أكدت لنا أن الهاتف Galaxy A41 سيضم بالفعل بطارية بسعة 3500mAh. وفقا للشائعات السابقة، فسوف تدعم هذه البطارية الشحن السريع بقوة 15W تمامًا مثل الهاتف Galaxy A40.

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لقد رأينا بالفعل التفاصيل التي تشير إلى أن الكاميرا الأساسية للهاتف Galaxy A41 ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، في حين يجب أن يتم ترقية دقة الكاميرا الأمامية في هذا الهاتف إلى 25 ميغابكسل. ووفقا للتكهنات، فسوف يضم الهاتف Galaxy A41 على الأرجح أربع كاميرات في الخلف، وقد تأكد نسبيًا أن واحدة من هذه الكاميرات الأربعة ستكون عبارة عن كاميرا ماكرو.

بالإضافة إلى ذلك، يمكننا أن نتوقع قدوم الهاتف Galaxy A41 مع 64GB من الذاكرة التخزينية، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من شركة سامسونج. كالعادة، سنحرص على إطلاعك على المزيد من المعلومات المرتبطة بهذا الهاتف فور حصولنا عليها.