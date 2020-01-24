مايكروسوفت بدأت بتجهيز المطورين من أجل إنشاء التطبيقات للهاتف Surface Duo المزدوج الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن شركة مايكروسوفت لم تتبنى بعد تصميم الهاتف الذكي القابل للطي بالكامل، إلا أن الشركة تعتقد بأن الجهاز الهجين مثل الهاتف الذكي الذي يمكن أن يتحول إلى جهاز لوحي سيكون مفيدًا أكثر للمستخدمين. لهذا السبب، في العام 2019، أعلنت الشركة عن Surface Duo، وهو هاتف ذكي قابل للطي يعمل بنظام الأندرويد ويملك شاشتين.

في الواقع، يبدو أن شركة مايكروسوفت تريد حقًا أن ينجح هذا الأمر لأن الشركة أصدرت الآن مجموعة من الأدوات التي من شأنها أن تساعد المطورين على إنشاء تطبيقات للجهاز القادم بشكل أفضل. هذا يعني أنه عندما يتم إطلاق Surface Duo في النهاية، يجب أن يكون المطورين على إستعداد بالفعل ويجب أن تكون لديهم تطبيقات متوافقة ستتمكن من الإستفادة من تصميم الشاشة المزدوجة للهاتف.

ومع ذلك، فإن مايكروسوفت ليست أول شركة تتبنى هذه الفكرة. لقد تم ذلك بالفعل منذ سنوات عديدة من قبل شركات مثل Kyocera و ZTE، وشركة LG أيضًا في الأونة الأخيرة والتي قامت بإصدار الملحق LG Dual Screen والذي يقوم بتحويل بعض هواتفها الرائدة إلى هاتف قابل للطي مع شاشتين. هذا التصميم لم ينجح في إثارة الضجة في السوق، ولكن يبدو أن مايكروسوفت لا تزال تؤمن بفكرة أن هذا التصميم سينال إعجاب الجمهور في النهاية.

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من المقرر حاليًا أن يتم إصدار الهاتف Surface Duo في العام 2020، ولكن إستنادًا إلى إعلان العام الماضي، فيبدو أنه سيتم تزويد هذا الجهاز بالمعالج Snapdragon 855 الذي أصدرته شركة كوالكوم في العام 2019 مما قد يثير بعض التحفظات، ولكن ربما تقوم مايكروسوفت بإجراء بعض التغييرات في المستقبل قبيل إطلاقه.