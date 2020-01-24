+Motorola Edge قد يكون الهاتف الرائد المقبل لشركة موتورولا

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد إعادة إحياء الهاتف الأسطوري Morotola Razr V3 من خلال إطلاق الهاتف القابل للطي Motorola Razr 2019، يبدو أن شركة موتورولا تستعد لإطلاق هاتف رائد آخر لهذا العام. وهذا الهاتف سيكون أول هاتف رائد حقيقي لها منذ فترة طويلة نسبيًا.

هذا الهاتف الرائد المرتقب من شركة موتورولا قد يحمل إسم +Motorola Edge، وقد كشف لنا المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks أن مثل هذا الهاتف هو قيد التطوير بالفعل، وسوف يشق طريقه إلى شركة الإتصالات الأمريكية Verizon. ومع ذلك، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كانت شركة الإتصالات الأمريكية ستبيع حصريًا هذا الهاتف، ولكن بالنظر إلى علاقتها الطويلة مع موتورولا، والتي تعود إلى أول هاتف Motorola Droid، فنحن لن نتفاجأ في حالة إذا حدث هذا بالفعل.

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التفاصيل الأخرى الوحيدة التي تم تسريبها حتى الآن حول الهاتف +Motorola Edge القادم من شركة موتورولا هي أنه سيضم شاشة مُزودة بثقب من أجل الكاميرا الأمامية. أعلنت شركة موتورولا بالفعل العام الماضي أنها تخطط للعودة إلى سوق الهواتف الذكية الرائدة، وقد تكون البداية مع الهاتف +Motorola Edge. إذا كان الأمر كذلك، فإنتظر أن تسمع المزيد عن هذا الهاتف في الأسابيع المقبلة نظرًا إلى أن موسم تسريبات الهاتف +Motorola Edge بدأ رسميًا منذ هذه اللحظة.

https://twitter.com/evleaks/status/1219793379489468416