برنامج Apple Watch Connected سيمنحك مكافآت مقابل تحقيق الأهداف الرياضية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بإطلاق برنامج جديد لمستخدمي Apple Watch والذي يقدم المكافآت لرواد الصالات الرياضية الذين يحققون أهدافًا محددة مسبقًا. سيقدم برنامج Apple Watch Connected الجديد خصومات على عضوية الصالة الرياضية وبطاقات الهدايا من Apple و Nike، والتبرعات لمبادرات المجتمع فضلاً عن فرصة لإسترداد تكلفة ساعة Apple Watch Series 5 الخاصة بك. وستحتوي كل صالة رياضية على مجموعة من الأهداف والتحديات الخاصة بها ولكن ليست هناك أي أمثلة واضحة على ما هي هذه التحديات في الوقت الحاضر.
يعتمد البرنامج نفسه على نظام Apple Gymkit والذي يستخدم تقنية NFC لربط الإتصال بين معدات اللياقة البدنية المتوافقة والساعة. بعد عملية الإقتران، يمكنك مزامنة بيانات التمرين للحصول على نتائج أكثر دقة.
يتم دعم برنامج Apple Watch Connected حاليًا في مجموعة من المسابقات من YMCA و Crunch fitness و Basecamp fitness و Orangetheory fitness في الولايات المتحدة الأمريكية. لا توجد لدينا حاليًا أي معلومات حول إطلاق هذا البرنامج على الصعيد العالمي.
حددت شركة آبل أيضًا المتطلبات الرئيسية للصالات الرياضية التي ترغب في الإنضمام إلى برنامج Apple Watch Connected في المستقبل. يتضمن ذلك تقديم تطبيق iPhone و Apple Watch مع جداول زمنية للحصص وإمتلاك محطات الدفع Apple Pay، وجلب مكافآت خاصة مثل خصومات لأعضاء الصالة الرياضية.
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