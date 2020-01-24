عثرت امرأة بريطانية، كارين هاريس (56 عاما) على والدها بعد عقود من بحثها عنه، عن طريق الصدفة بسبب اقتراح من "فيسبوك".
وتخلى الوالدان عن الطفلة عندما كانت رضيعة، لتتبناها عائلة أخرى، عاشت بكنفها، لكنها بدأت البحث عن عائلتها الحقيقية بعد بلوغها 18 عاما، وطلبت مساعدة أخصائيين بيولوجيين، فعثرت على والدتها بعد 10 سنوات من البحث، لكن بقي مكان والدها لغزا كبيرا في حياتها.
أرسلت طلب الصداقة، واتصلت به، وأكدت له أنها ابنته، وتحدثوا يوميا لمدة شهرين تقريبا، والتقوا في الأسبوع الماضي، وقالت الأبنة في تصريح لها "أشعر بأنني مباركة بشكل لا يصدق بعد عثوري عليه الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر أضاعت والدها 38 عاماً ووجدته باقتراح من 'فيسبوك'! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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