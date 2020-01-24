شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يختبر الوضع المظلم على مزيد من هواتف أندرويد حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسعت شركة فيس بوك من اختبار توفير الوضع المظلم على مزيد من هواتف أندرويد حول العالم، فمنذ عام تقريبا، بدأت العديد من التطبيقات في دعم السمة الداكنة أو ما يعرف باسم "الوضع المظلم" بين المستخدمين، ومع ظهور المزيد من التطبيقات التي تدعم هذا الوضع، اتخذت بعض التطبيقات الأخرى العكس تمامًا، وذلك من خلال إبراز الألوان والتصاميم الفاتحة، على رأس هذه التطبيقات كان تطبيق فيس بوك الرئيسي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد بدأت الشركة مؤخرا في إتخاذ نهج مخالف للسياسة السابقة، حيث تعمل الشركة حاليا على توفير الوضع المظلم في تطبيقها، ومن المعروف للجميع أيضًا أن كلا من ماسنجر وموقع الشبكة في الويب يدعمان الوضع المظلم منذ العام الماضي، والآن بدأت عملية اختباره على نسخة التطبيق على منصة أندرويد.

لكن حتى الآن فليس هناك دعك كامل للتطبيق، لكنه متاح بشكل تجريبي للمستخدمين، حيث ظهر سابقًا لعدد محدود من المستخدمين ولكنه اختفى، أما الآن فقد ظهر على نطاق واسع بين المستخدمين، ويبدو أن عملية الدعم ستكون كما هو الحال مع واتس اب، والذي حصل مؤخرا على الوضع المظلم لجميع مستخدمي النسخة التجريبية.

Advertisements

حيث أطلق تطبيق التراسل الفورى "واتس آب" ميزة كثر الحديث عنها مؤخراً وهى الوضع الداكن الرسمى، بحيث أصبح الوضع الداكن الذى ظهرت حوله الكثير من التسريبات وبدأت آثاره بالظهور فى واجهة التطبيق وتعليماته البرمجية منذ أشهر، متاحاً فى نهاية المطاف للمستخدمين.

ويطلق على الوضع الداكن فى "واتس آب" اسم Dark فى واجهة الاختيار، وهو يضف ملف تعريف أخضر غامق على واجهة المستخدم بالكامل لتطبيق المراسلة مع بعض الألوان المتناقضة هنا وهناك.

وأصبحت الآن الشاشة الرئيسية وقائمة الإعدادات بلون غامق، لكن فى حالة واجهة المحادثة، فقد تكون فقاعات الدردشة فقط مظلمة، بينما تكون الخلفية بيضاء أو تعكس أى لون آخر قام المستخدمون بتعيينه كخلفية.