يبدو أن شركة آبل لم تتخلى تمامًا بعد عن مستشعر البصمة Touch ID

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما تخلت شركة آبل عن مستشعر البصمة Touch ID في هواتف iPhone ولوحيات iPad، يبدو الأمر كما لو أن الشركة تخلت عن هذه التكنولوجيا تمامًا، ولكن يبدو أن هذا ليس هو الحال. وفقا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا، فيبدو أنها تؤجج فقط الشائعات التي تفيد بأن شركة آبل تتطلع في الواقع إلى جلب مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة إلى هواتف iPhone المستقبلية.

وفقا لوصف براءة الإختراع، فهو يقول : ” الشاشات الحساسة للمس، على وجه الخصوص، أصبحت شائعة بشكل متزايد بسبب سهولتها وتنوعها في طريقة العمل بالإضافة إلى إنخفاض سعرها. يمكن أن تتضمن الشاشات الحساسة للمس مستشعرًا حساسًا للمس أو جهاز عرض موضوع جزئيًا أو كليًا خلف مستشعر اللمس حتى يتمكن السطح الحساس للمس من تغطية جزء على الأقل من المنطقة النشطة من شاشة الجهاز “.

كانت هناك شائعات تفيد بأنه بالنسبة لهواتف iPhone القادمة في العام 2020، يمكن أن تتطلع شركة آبل بالفعل إلى إعادة مستشعر البصمة عن طريق تضمينه في شاشة الهاتف. أطلقت شركات أخرى مثل OnePlus و Samsung أجهزة مماثلة بالفعل، لذلك في هذه الحالة، ستكون آبل متأخرة عن الركب.

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على الرغم من أن شركة آبل لن تتخلى على الأرجح عن تقنية Face ID، فإن إعطاء المزيد من الخيارات للمستخدمين لفتح قفل أجهزتهم ليس بالأمر السيء بالضرورة. عمومًا، يتعين علينا الآن الإنتظار لنرى ما إذا كانت هذه الطموحات ستتحقق على أرض الواقع أم لا.