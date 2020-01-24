تسريب سعر الهاتف Galaxy Z Flip، ولن يكون رخيصًا كما قد يتوقع البعض

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات، يُقال أن شركة سامسونج تعمل على هاتف ذكي جديد قابل للطي. ومع ذلك، على عكس Galaxy Fold، سيكون هذا الهاتف القابل للطي مشابهًا في التصميم للهواتف الصدفية بإستثناء أنه سيحصل على شاشة طويلة قابلة للطي في الداخل بدلاً من الشاشة في أحد الطرفين والأزرار في الطرف الآخر. الآن بفضل تقرير جديد من كوريا الجنوبية، فيبدو أنه تم تسريب السعر المحتمل للهاتف Galaxy Z Flip.

إستنادًا إلى هذا التقرير، يبدو أن الهاتف Galaxy Z Flip سيكلف 1.6 مليون وون في كوريا الجنوبية، وهو ما يُعادل 1374 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. هذا في الواقع سيجعل Galaxy Z Flip أرخص من Galaxy Fold الحالي، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن Galaxy Z Flip سيضم شاشة أصغر ومواصفات تقنية أقل قوة، لذلك لا تتساءل عن سبب إنخفاض سعر Galaxy Z Flip.

ومع ذلك، لا يزال 1374 دولار أمريكي يجعل الهاتف Galaxy Z Flip باهظًا جدًا، ولكن نظرًا إلى أن الهواتف القابلة للطي وصلت للتو إلى السوق، فهذا يجعلها تكنولوجيا حديثة وباهظة في نفس الوقت. وعلاوة على ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن Galaxy Z Flip لا يزال رخيصًا قليلاً مقارنة مع Motorola Razr 2019 الذي تأكد مؤخرًا أنه سيصدر في شهر فبراير المقبل مقابل 1500 دولار أمريكي.

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لم تعلن شركة سامسونج بعد عن الهاتف Galaxy Z Flip، ولكن من المرجح أن تقوم بذلك في الحدث الذي ستعقده يوم 11 فبراير بمدينة سان فرانسيسكو والذي ستعلن فيه أيضًا عن تشكيلة Galaxy S20 Series.