Realme تكشف عن موعد وصول هاتفها الذكي المقبل، إسوارة اللياقة البدنية الخاصة بها

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة Realme في الهند، السيد Madhav Sheth أن الشركة ستقوم بإطلاق أول إسوارة خاصة بها للياقة البدنية في النصف الأول من هذا العام، وهي الإسوارة التي تم التشويق لها بعد إطلاق الهاتف Realme 5i بالهند في وقت سابق من هذا الشهر. التفاصيل نادرة بشأن إسوارة اللياقة البدنية هذه، ولكننا نعرف الآن أنها ستصل في الشهر المقبل.

أكد السيد Madhav Sheth هذا في أحدث حلقة من سلسلة المقابلات AskMadhav. إلى جانب ذلك، قال السيد Madhav Sheth أيضًا أن الشركة ستبدأ في طرح ميزة VoWiFi لهواتفها الذكية هذا الشهر، وسيكون الهاتف Realme X2 Pro أول هاتف يحصل على هذه الميزة.

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عندما تم إستفساره عن إطلاق الهاتف Realme X50 5G في الهند، قال السيد Madhav Sheth أن هناك شيئًا ” أكبر وأفضل ” سيصل إلى البلاد، وسيتم الكشف عنه في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده في أواخر شهر فبراير المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية. ما يقصده السيد Madhav Sheth على الأرجح هو الهاتف الرائد المقبل للشركة المزود بالمعالج Snapdragon 865 والذي تم رصده مؤخرًا في منصة إختبارات الأداء AnTuTu.

تحدث السيد Madhav Sheth أيضًا عن الإعلانات في هواتف Realme الذكية، والحل الخاص بمشكلة إلغاء الضوضاء في الخلفية أثناء الإتصال عبر سماعات Realme Buds Air، فضلا عن خطط الشركة لإطلاق الملابس في الهند. يمكنك مشاهدة الحلقة الكاملة من #AskMadhav أدناه للحصول على جميع التفاصيل :