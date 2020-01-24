بعد طول انتظار.. ’’الوضع الليلي‘‘ يصل لواتساب.. ومميزات هائلة للخدمة الجديدة

كتب: ضياء السقا

طرح تطبيق التواصل الفوري الشهير "واتساب"، المملوك لشركة فيسبوك، بصورة تجريبية، ميزة طال انتظارها، وهي "الوضع الليلي"، أو ما يعرف بـDark mode"، الذي يساعد المستخدمين كثيرا أثناء الليل.

وبحسب "سكاي نيوز"، نقلا عن مدونة wabetainfo المتخصصة في أخبار التطبيقات، فإن تطبيق "واتساب" أرسل تحديثا إلى البرنامج التجريبي الخاص بمتجر "جوغل بلاي".

مميزات الوضع الليلي

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والميزة الجديدة تحمي البصر من أشعة الهاتف الذكي، خاصة إذا كان المستخدم يمضي وقتا طويلا في استخدام التطبيق، إذ تقوم الميزة على تقليص معدل الضوء الصادر عن واجهة التطبيق.

كما أنها توفر من استهلاك التطبيق لشحن بطارية الهاتف، الأمر الذي يساعد كثيرا من المستخدمين الذين يملكون هواتف تنفد بطاريتها بسرعة.

وبعد تنزيل التحديث الجديد لواتساب على الهاتف الذكي، يمكن تحويل كل واجهة التطبيق إلى اللون الخافت أو المظلم مثل الأخضر الداكن من الإعدادات.

لكن قبل المضي قدماً وتفعيل هذه الميزة، يجب الإشارة إلى أن الوضع الداكن متاح حالياً فقط للنسخ التجريبية حتى الآن، ولا توجد أي معلومات تتعلق بالوقت الذي سيتم فيه طرح الميزة عبر النسخة الرسمية المستقرة، لكن لا ينبغي أن تستغرق وقتًا طويلاً.