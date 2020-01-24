آبل تتعاقد مع Broadcom مقابل 15 مليار دولار من أجل مكوناتها اللاسلكية

فاطمة أيت طالب - دبي - كشف ملف جديد مُودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهي وكالة حكومية أمريكية تراقب التداول في الأوراق المالية واستحواذ الشركات، أن شركة آبل أبرمت عقدين منفصلين مع شركة Broadcom مقابل مكونات لاسلكية بقيمة 15 مليار دولار أمريكي.

ووفقًا للإيداع، فسوف توفر شركة Broadcom مكونات ووحدات خاصة لترددات الراديو لشركة آبل لإستخدامها في الأجهزة على مدار السنوات الثلاث ونصف السنة القادمة.

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تستخدم شركة آبل حاليًا مكونات Broadcom في تشكيلة iPhone 11 Series من أجل الواي فاي والبلوتوث. ووفقا للمحللين، فإن هذا الإيداع يشير إلى إمكانية تزويد هواتف iPhone في المستقبل بمكونات Broadcom من أجل إتصالات LTE، ولكن مكونات Broadcom لإتصالات 5G غير متداولة على الطاولة تمامًا. تذكر أن شركة آبل قامت بالإستحواذ على القسم الذي يشرف على تطوير مودمات الهواتف الذكية في شركة Intel.

بعدما تم تداول هذه الأخبار، إرتفع سعر سهم شركة Broadcom بحوالي 3 في المئة في تعاملات ما بعد ساعات الذروة ليصل إلى 330.10 دولار أمريكي بعد إغلاق التداول يوم الخميس عند 319.65 دولار أمريكي.