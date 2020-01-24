تأكيد الإسمين Galaxy S20 و +Galaxy S20 بشكل رسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بالكشف عن ثلاثة هواتف رائدة جديدة في الحدث الذي ستعقده شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، ولكن لا يزال هناك من يشك في الأسماء التي ستأتي بها هذه الهواتف الجديدة، فهناك بعض الشائعات التي تقترح الأسماء Galaxy S11 و +Galaxy S11 و Galaxy S11 Ultra، على الرغم من أن جميع الشائعات الأخيرة تقترح بدلاً من ذلك الأسماء Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra. إذا كنت تشك في مصداقية هذه الأسماء الأخيرة، فيبدو أنه تم تأكيد الآن قدوم تشكيلة سامسونج المقبلة تحت إسم Galaxy S20 Series، فقد تم اليوم المصادقة على هاتفين من هذه التشكيلة يحملان الأسماء الرمزية G980F/DS و SM-G985F/DS في تايلاند من قبل هيئة NBTC المحلية مع الإسمين Galaxy S20 و +Galaxy S20.

تتوافق الأسماء الرمزية مع الأسماء الرمزية للهواتف الرائدة السابقة، وعادة ما يتم إستخدام الحرف F في النهاية للوحدات المفتوحة الموجهة للأسواق العالمية. أما بخصوص اللاحقة DS، فهي إختصار لعبارة Dual SIM وهو ما يعني دعم إمكانية تشغيل شريحتي إتصال SIM، ولكن يجب الإشارة إلى أن جميع الهواتف الذكية لا تأتي مع إمكانية إستضافة بطاقتي SIM في آن واحد.





ومن المثير للإهتمام أن أحد الهاتفين يُدعى بالفعل Galavy S20، ولكن من الواضح أنه مجرد خطأ إملائي. تم تقديم هذين الهاتفين ليتم المصادقة عليهما من قبل الهيئة التايلاندية من قبل فرع شركة سامسونج في تايلاند، ولكن شهادة المصادقة تقول أنه تم تصنيع كلا الهاتفين في كوريا الجنوبية. للآسف، لم تكشف لنا هيئة NBTC عن أي معلومات حول المواصفات التقنية لهذين الهاتفين، ولكننا نتوقع أن نرى Galaxy S20 و +Galaxy S20 مع شاشات Infinity-O تدعم معدل التحديث 120Hz، وعدة كاميرات في الخلف.