POCO تؤكد رسميًا قدوم هاتفها الثاني في شهر فبراير المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - قال المدير العام لشركة POCO في الهند يوم أمس أنه يجب علينا أن نتوقع وصول أول هاتف ذكي من الشركة بعدما إستقلت حديثًا عن شركة Xiaomi في وقت ما خلال الربع الأول من هذا العام. اليوم، قررت الشركة الصينية اللجوء إلى شبكة تويتر لتكشف لنا أنها ستقوم في الواقع بالكشف عن هاتفها الذكي التالي في شهر فبراير المقبل.

التغريدة التي نشرتها شركة POCO اليوم تقول : ” لا تثق في التسريبات غير الرسمية، فإليك واحد رسمي “، ولكن المقابلة في الرابط تشبه إلى حد كبير المقابلة التي أجريت يوم أمس، بما في ذلك التأكيد على أن POCO ستستخدم خطوط الإنتاج وقنوات التوزيع التابعة لشركة Xiaomi.

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حاليًا، تُحاول شركة POCO جعل علامتها التجارية تعمل بشكل مستقل تمامًا عن شركتها الأم، Xiaomi. سيكون لديها فريق مبيعات خاص بها وفريق للتسويق وفريق للإشراف على المنتجات، ولكن الشركة ستُركز على السوق الهندي فقط حاليًا، لذلك لا تتوقع أن يتم إطلاق هاتف POCO المقبل بشكل رسمي في الأسواق العالمية.