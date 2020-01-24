شبورة كثيفة والصغرى صفر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السبت، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، كما تتكون الشبورة صباحا، وتكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح واضطراب بالملاحة البحرية، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، السبت، على محافظات ومدن مصر:

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القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 07

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11

ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12

سوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 06

قنا العظمى 18 درجة والصغرى 08

أسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08

سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى صفر