تكنولوجيا: إنستجرام VS تيك توك.. من يجذب صغار السن فى النهاية؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح تطبيق Tik Tok لمشاركة الفيديوهات هو أكثر تطبيقات آيفون تنزيلًا فى العالم حاليا، حيث يوفر مقاطع فيديو قصيرة مدتها 15 ثانية، يتم تسجيلها بإضافة مقاطع موسيقية، ويضم العديد من المحتويات الكوميدية الأكثر تفاعلا، وهو الأمر الذى ساعده على تجاوز كلا من فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب وسناب شات من حيث عدد مرات تنزيل التطبيق، لكن بالنظر في الصراع الدائر بين تيك توك وإنستجرام قد نجد أن "تيك توك" تمكن من الهيمنة بسرعة خاصة بين المستخدمين من صغار السن.

تيك توك

يوفر Tik Tok مقاطع فيديو قصيرة مصممة للمشاركة بين المستخدمين، إذ تم إطلاق التطبيق عام 2016، ووصل إلى الولايات المتحدة فى عام 2017، ومنذ ذلك الحين وانتشاره فى تزايد، حيث أصبح التطبيق بارزًا للغاية فى 150 سوقًا وأكثر من 75 لغة فى جميع أنحاء العالم، وفى عام 2018، اندمج Tik Tok مع Musical.ly، وهى منصة مماثلة لمشاركة الفيديو القصير.

وقد أدى هذا الدمج إلى رفع Tik Tok إلى المستوى التالى، حيث أدى إلى إنشاء قاعدة بيانات فيديو ضخمة وجمع جميع الحسابات الحالية لتشكيل مجتمع كبير من المستخدمين، وعلى وجه الخصوص، تم تقديم مجتمع قوى من المستخدمين الشباب إلى المنصة.

واعتبارًا من عام 2018 توج Tik Tok بتطبيق أيفون الأكثر تنزيلًا في العالم، فمع 500 مليون مستخدم شهريًا عالميًا وأكثر من 800 مليون عملية تثبيت للتطبيق، يهيمن Tik Tok بسرعة على المنصات الاجتماعية، ففى الولايات المتحدة وحدها، يفتخر Tik Tok بـ80 مليون عملية تنزيل و40 مليون مستخدم نشط.

كذلك فإن التطبيق قوي أيضًا بين مستخدمى أندرويد، حيث وصل إلى أكثر من 9 ملايين تنزيل على سوق Google Play، وفى النصف الأول من عام 2018 فقط، تجاوز Tik Tok جميع التطبيقات الاجتماعية الأخرى، بما في ذلك انستجرام، مع أكثر من 100 مليون تنزيل، ومنذ أسبوعين، تم تنزيل التطبيق في جميع أنحاء العالم أكثر من مليار مرة.

إنستجرام

يعد إنستجرام المعروف أيضًا باسم "IG" أو "Insta"، تطبيقًا رائدًا لمشاركة الصور والفيديوهات، وقد تم إطلاق التطبيق على آيفون فى عام 2010 وأندرويد فى عام 2012، وعند إطلاقه، اشتهر إنستجرام بفلاتر الصور وموجز الملفات الشخصية، والآن، يتميز التطبيق أيضًا بالمراسلة المباشرة وقصص انستجرام وIGTV لدمج خدمات الصور والفيديوهات مع التطبيق، وفي ربيع 2012، استحوذ فيس بوك على إنستجرام مقابل نحو مليار دولار.

ويحتوى إنستجرام على مليار مستخدم نشط بشكل عام ونحو 400 مليون مستخدم نشط يوميًا من خلال قصص Instagram، لكن رغم ذلك يفقد إنستجرام موقعه أمام Tik Tok، فمقارنةً بـ 100 مليون عملية تنزيل لصالح Tik Tok في النصف الأول من عام 2018، كان لدى انستجرام ما يقرب من النصف، أي حوالي 59 مليون عملية تنزيل خلال ذلك الوقت.

وعلاوة على ذلك، مقارنةً بتنزيلات تيك توك على متجر أندرويد، كانت تنزيلات انستجرام أقل بنحو 4 مرات، حيث وصلت إلى أقل قليلاً من 2.5 مليون تنزيل، ولعل هذا التباين بين استخدام أندرويد يسلط الضوء أيضًا على هيمنة Tik Tok في الأسواق الأسيوية.

مجتمع المستخدمين

يتمتع Tik Tok بجمهور أصغر سنا مقارنة بالتطبيقات الأخرى، حيث إن غالبية جمهوره (65%) فى العشرينات من العمر أو أقل، وذلك من بين جمهوره ككل، ونحو 40% من المراهقين، ووفقًا لهذه البيانات، ينتمي معظم مستخدمي Tik Tok إلى ما يعرف بـ "الجيل Z"، كما يحتوي التطبيق على جزء متساوٍ نسبيًا من المستخدمين من الذكور والإناث، ويمتلك مستخدمى Tik Tok نسبة مشاركة تبلغ 28%.



بالمقارنة يلبى إنستجرام حاجات جمهور أكبر قليلاً من جيل الألفية أو "الجيل Y"، وتتراوح غالبية مستخدميه (64%) بين 18 و29 عامًا، وعلى عكس التوازن بين الجنسين فى تيك توك، يبدو أن مستخدمى إنستجرام أكثر ميلًا للإناث قليلاً، كذلك فإن لدى مستخدمي انستجرام معدل مشاركة 95%.

إيرادات التطبيقين

لدى Tik Tok حاليًا إصدار مجاني موجود: مجاني للاستخدام ، بدون إعلانات، وقد مكّنت هذه الاستراتيجية التطبيق من جمع ملايين المستخدمين من خلال مسار نمو سريع، ومع ذلك ، يمكن للمستخدمين إجراء عمليات شراء داخل التطبيق ، مثل الرموز التعبيرية والهدايا الرقمية، ففي أكتوبر 2018 ، حقق Tik Tok حوالى 3.5 مليون دولار في شهر واحد فقط من عمليات الشراء داخل التطبيق، وفي عام واحد فقط (من أكتوبر 2017 إلى أكتوبر 2018) ، شهد Tik Tok زيادة هائلة بنسبة 275 % في الإنفاق داخل التطبيق .

على الجانب الآخر نجد أن إنستجرام مجاني أيضًا للاستخدام، لكن الإيرادات تعتمد على الإعلانات، إذ يستطيع المعلنين شراء الإعلانات التي يتم عرضها على خلاصات وقصص المستخدم، ويمكن استهداف هذه الإعلانات عن طريق التركيبة السكانية للجمهور، مثل الموقع والعمر والاهتمامات، وقد حقق انستجرام نجاحًا كبيرًا في هذا النموذج ، حيث بلغت إيرادات الإعلانات لعام 2018 وحدها 6.4 مليار دولار.

رأى منشئ المحتوى

حقق إنستجرام سمعة كبيرة لدى منشئ المحتوى "المؤثرين"، حيث ارتفعت الأرقام مع الآلاف والملايين من أصحاب الشهرة الذين يمكنهم الوصول إلى جمهور كبير على انستجرام، ولكن رغم ذلك فقد انتقل بعض المبدعين البارزين إلى Tik Tok واحتضنوا هذه المنصة الجديدة سريعة النمو.

وعلى الرغم من أن صفحة "Discover" فى إنستجرام تغري المشاهدين بالصور الجذابة ، إلا أن صفحة "For You" المماثلة لـ Tik Tok تحتوي على خوارزمية أكثر تقدمًا وجاذبية، ومع تجربة الشاشة العمودية الكاملة، يتم جذب المستخدمين بسهولة إلى تيك توك الذى يوفر اقتراحات منسقة بعناية، فيما يشهد DreaKnowsBest أحد منشئ المحتويات على Tik Tok والذى يمتلك 2.4 مليون من المعجبين و 48.6 مليون من علامات الإعجاب، على هذه الخوارزمية القوية: "يتعاطف الناس عندما يكونون على Tik Tok ... صفحة" For You "هذه قوية جدًا".

بالمقارنة مع إنستجرام فإن مجتمع Tik Tok واضح بشكل كبير، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين الاتصال بسهولة وإنشاء صداقات والتعاون مع الآخرين، فكل أسبوع هناك شيء جديد على التطبيق، مما يزيد من الشعبية، وهو الأمر الذى ساعد منشئ المحتوي على تبني هذه المنصة التى تدعمهم على تنمية المتابعين مما دفعهم لترك انستجرام لصالح Tik Tok، فعلى سبيل المثال ، شجعت منشئة المحتوي الشهيرة Sssniperwolf متابعيها على تنزيل Tik Tok وعرض المحتوى الحصري لها على التطبيق.

لكن لماذا ينتقل المبدعين والمؤثرين إلى تيك توك؟

توضح منشئة المحتوى DreaKnowsBest أن "Tik Tok يقوم بالكثير عندما يتعلق الأمر بالتسويق" ويساعد المبدعين في جهدهم على المنصة، وعلى وجه التحديد، ونظرًا لأنه يمكنك ربط حسابك على YouTube مباشرةً فى سيرتك الذاتية لـ Tik Tok ، فقد استخدم المبدعين Tik Tok لكسب المشتركين بسهولة والضغط على جمهور الشباب النشط في Tik Tok.

ومن الواضح أن Tik Tok يصنع نمو كبير في عالم التطبيقات الاجتماعية، فيما يتوقع أن يستمر تيك توك في الاتجاه الصعودي الحاد، لكن على الجانب الأخر، ينخفض ​​نمو انستجرام ببطء من 13% من نمو المستخدمين فى عام 2018 إلى نمو متوقع بنسبة 8% فى عام 2019 .