أكبر الموجات «الجليدية» تضرب السعودية .. ذروتها «الجمعة والسبت»

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم السعودية، عبدالله المسند، عبر خريطة توضح درجة الحرارة عند الساعة 6 فجراً.
وقال المسند في تغريدة له عبر "تويتر" : لاحظ خريطة تموضع الصفر المئوي، بينما ظاهرة الصقيع متوقع أن تضرب معظم الشمال وأجزاء من وسط وشمال الوسطى، لبضعة أيام .
ونقل موقع "المواطن" السعودي عن مشهو: إن الحالة سوف تستمر حتى قرب نهاية شهر يناير الحالي وينتج عن هذه الحالة: انخفاض في درجات الحرارة وتكون الصقيع، تساقط للثلوج، وتساقط للأمطار، حيث يتوقع أن تبدأ الموجة الباردة تأثيرها على شمال المملكة بداية من يوم أمس.
وبالنسبة لتساقط الثلوج يتوقع خلال هذه الحالة أن تتأثر مناطق شمال المملكة بموجات ثلجية تبدأ أولى الموجات الثلجية بشكل خفيف وخاصة على طريف والقريات وحزم الجلاميد ومرتفعات تبوك جبال اللوز وعلقان والظهر، وهناك موجة ثلجية أخرى يتوقع أن تكون أقوى وأوسع يومي الجمعة والسبت 24- 25 يناير.
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