شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق صاروخ "فالكون-9" وعلى متنه 60 قمرا صناعيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية تأجيل إطلاق صاروخ النقل فالكون-9 وعلى متنه 60 قمرا صناعيا من نوع ستارلنك، وكان قد أعلن سابقا أن شركة سبيس إكس تخطط لإطلاق صاروخ النقل فالكون -9 وعلى متنه 60 قمرا من نوع Starlink للإنترنت فى الساعة 18.52 (بتوقيت موسكو) من يوم الجمعة 24 يناير الجارى، وأعلنت الشركة أن سبب التأجيل هو سوء الأحوال الجوية، وذلك بحسب روسيا اليوم.

وجاء فى بيان الشركة، لا يزال الطقس فى منطقة هبوط صاروخ النقل سيئا وغير ملائم، لذا تقرر تأجيل إطلاق الصاروخ إلى الاثنين 27 يناير بصورة أولية، على أمل تحسن الأحوال الجوية.

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تجدر الإشارة إلى أن أقمار Starlink هى شبكة أقمار صناعية من الجيل الجديد توفر الإنترنت لسكان الأرض على نطاق واسع، وانطلق هذا المشروع فى 22 فبراير عام 2018 .

يذكر أن "سبيس إكس" أطلقت الأحد الماضى صاروخا فضائيا، ودمرته ضمن اختبار لنظام سقوط الصواريخ تم تصميمه للحفاظ على سلامة رواد الفضاء إذا وقعت حالة طوارئ خلال عملية الإطلاق، وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكى أن الاختبار يعد أحدث إنجاز للشركة الأمريكية الخاصة قبل إطلاقها أول رحلة تحمل طاقما متجهة إلى محطة الفضاء الدولية لصالح وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، والتى لم يتم بعد الإعلان عن موعدها لكن من المتوقع أن تكون فى الربع الأول من العام الجارى.

وأشار الموقع إلى أن الكبسولة الفضائية "كرو دراجون" الخاصة بشركة سبيس إكس تم إطلاقها على متن صاروخ من طراز "فالكون 9" من قاعدة كيب كانيفرال الجوية الأمريكية فى ولاية فلوريدا، وأضاف أنه بعد فترة وجيزة من الإطلاق سقطت الكبسولة وبها طاقم من الدمى بدلا من رواد الفضاء خلال الإطلاق الفعلى، بعيدا عن الصاروخ، لمحاكاة ما سيحدث إذا وقعت حالة طوارئ خلال إطلاق الصاروخ إلى الفضاء، لكنه سقط بعد ذلك بقليل.