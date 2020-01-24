شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سويسرا تسك أصغر قطعة نقدية ذهبية بصورة أينشتاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت البنوك السويسرية قطعة نقدية بقطر 3 مليمترات حفرت عليها صورة عالم الفيزياء المشهور ألبرت أينشتاين، بكميات محدودة، تعادل كل منها ربع فرنك سويسرى.

ولفتت قناة "روسيا اليوم" إلى أن هذه القطعة النقدية تعد أصغر قطعة نقدية ذهبية فى العالم، موضحة أنه من المستحيل أن يتعرف المرء على أينشتاين أو سنة صدور القطعة النقدية هناك دون أن يستعين بعدسة مكبرة.

يشار إلى عالم الفيزياء المشهور عاش فى سويسرا فى الفترة بين عامى 1895 و1914، حيث عمل خبيرا فى مكتب براءة الاختراع فى مدينة برن.

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ألبرت آينشتاين ولد فى 14 مارس 1879، وحصل على لقب "أبو النسبية" كونه واضع النظرية النسبية الخاصة والنظرية النسبية العامة الشهيرتين اللتان كانت اللبنة الأولى للفيزياء النظرية الحديثة، وحصل على جائزة نوبل عام 1921 عن ورقة بحثية عن التأثير الكهروضوئى، فيما يعد الكثير من اكتشافات آينشتاين جاءت من تجارب بصرية قام بها فى رأسه وليس فى المختبر.

ولم يكن أينشتاين ذكيا عندما كان طفلا حيث استغرق وقتا طويلا للتعلم خلال فترة الطفولة، كما أنه كان يتحدث ببطء شديد، فيما سرق الطبيب الشرعى الذى شرح جثة آينشتاين دماغه، ووضعه فى وعاء لمدة 20 عاما.

ولعل الكثيرون لا يعرفون أن آينشتاين فشل فى امتحان القبول بالجامعة، وكان عليه إعادة تقديم الطلب فى العالم التالى، ولم يتلق آينشتاين جائزة نوبل بسبب نظرية النسبية، ولكن فى الواقع بسبب نظرية التأثير الكهروضوئى، وكان آينشتاين يشتهر بامتلاك ذاكرة سيئة، فهو لم يكن قادرا على تذكر الأسماء أو التواريخ أو أرقام الهواتف.

ولم يكن آينشتاين يمتلك أى سيارة، ولم يتعلم أيضًا كيفية قيادة السيارات، كما أنه لم يكن يفضل ارتداء جوارب، كذلك فقد كان جاليليو جاليلى هو العالم المفضل لآلبرت آينشتاين.