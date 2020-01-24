شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت تسيطر على التلفزيون المدفوع خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث من قبل محللى السوق، أن خدمات بث الفيديو حسب الطلب تتجه للسيطرة على الحصة الأكبر من خدمات التلفزيون المدفوع فى أكثر من 30 دولة خلال 2020، كما أشار محللى السوق فى السابق أن خدمات بث الفيديو تنتشر بشكل سريع فى سوق الولايات المتحدة، وهو ما ساعدها على الاستحواذ على أعلى نسبة من الخدمات المدفوعة فى الولايات المتحدة فى 2016، والتى ارتفعت عن نسبة مستخدمى خدمات التلفزيون المدفوعة.

وبحسب موقع slashgear الأمريكى، فتتجه الآن خدمات الفيديو المدفوعة للتوسع بشكل أكبر فى العديد من المناطق على مستوى العالم، كما تواصل الارتفاع لتتخطى خدمات التلفاز المدفوعة فى هذه المناطق خلال 2020.

وكشف محللو شركة Ampere للتحليلات السوقية أن نسبة مستخدمى خدمات بث الفيديو فى أكثر من 30 دولة فى أنحاء مختلفة حول العالم فى ارتفاع مستمر، كذلك فإن انطلاق خدمة Apple TV Plus لبث الفيديو ساهمت فى جذب قطاع كبير من المستخدمين فى 2019



البيانات

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وكشف التقرير أن خدمات بث الفيديو تعتمد على بث محتوى الفيديو المطلوب وفقاً لرغبة المستخدم، وتضم هذه الخدمات كلاً من Netflix، و Hulu، وأيضاً Prime Video، حيث يمكن للمستخدمين فى هذه الخدمات اختيار موعد محدد لبدء بث المحتوى المطلوب.

كذلك فقد تجاوزت نسبة المستخدمين فى خدمات بث الفيديو عدد المستخدمين فى خدمات التلفزيون المدفوعة فى عدد 10 دول خلال 2019.

الجدير بالذكر أن خدمات بث الفيديو على الأجهزة المحمولة من الهواتف وأجهزة الحاسب وأيضاً أجهزة التلفزيون أتاحت للمستخدمين إختيارات أكثر لمتابعة العروض والمحتوى المطلوب فى أى وقت، على عكس خدمات التلفزيون التقليدية التى تتطلب معدات خاصة غالبا.