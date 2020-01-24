شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تجرى أول رحلة تجريبية لكبسولة جديدة مصممة لنقل الرواد للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مركبة الفضاء الصينية من الجيل التالي لنقل رواد الفضاء إلى ميناء فضائي ساحلي استعدادًا لرحلة تجريبية، حيث تم تصميم المركبة الفضائية الجديدة لتعزيز قدرات الصين في إرسال البشر إلى المدار، وخفض التكاليف من خلال إعادة الاستخدام الجزئي، والسماح لرواد الفضاء بالبقاء على قيد الحياة من البيئة الإشعاعية، والدخول في رحلات الفضاء السحيق بسرعة أعلى.

ووفقا لما ذكره موقع " Space" الأمريكى، يبلغ طول مركبة الفضاء التي لم يتم تحديد اسمها حتى الآن 8.8 متر (28.9 قدمًا) بكتلة عند الإقلاع 21.6 طن متري (23.8 طن) ، وفقًا لوكالة الفضاء الصينية.

كما ستكون قادرة على حمل ستة رواد فضاء، أو ثلاثة رواد فضاء و 500 كيلوجرام من البضائع، حيث وصلت المركبة الفضائية الجديدة إلى مركز ونتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في جزيرة هاينان في بحر الصين الجنوبي يوم الاثنين (20 يناير)، ومن المقرر إطلاقها في وقت ما خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وسيتم إرسال المركبة في مدار بيضاوي عالي نسبياً، لتصل إلى ذروة تبلغ 5000 ميل (8000 كيلومتر) قبل إعادة الدخول إلى ما هو أبعد بكثير من الرحلات الجوية الصينية السابقة المتعلقة برحلات الفضاء، مثل اختبار مركبة الفضاء Orion EFT-1 التابعة لناسا في عام 2014.

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كما ستختبر الرحلة أداء المركبة الفضائية في المدار، وطلاء خفيف الوزن مقاوم للحرارة لإعادة الدخول، وأنظمة المظلات، وتصميم جديد للوسادة الهوائية، ولكن ستغيب أنظمة مثل دعم الحياة عن المركبة الفضائية بأول رحلة تجريبية.

وسيتم إطلاق المهمة بواسطة صاروخ لونج مارش 5 بي، البديل لصاروخ لونج مارش 5 الضخم، والذي كان له مهمة ناجحة في ديسمبر.

جدير بالذكر أن الصين أصبحت ثالث دولة تطلق رواد فضاء بشكل مستقل في عام 2003، وقد تم استخدام مركبة الفضاء شنتشو، التي تبلغ حمولتها 8 أطنان تقريبًا (8.8 طن)، والتي يمكنها حمل ثلاثة رواد فضاء، في جميع المهام الست التي انطلق بها طاقم في الصين حتى الآن.