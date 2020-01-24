شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد أحدث صور لآخر اختبار لمركبة نقل رواد ناسا للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مركبة Crew Dragon فى آخر اختبار لها، والذى يهدف لضمان حماية رواد الفضاء عند حالات الطوارئ، ونجحت فى إتمام اختبار الإجهاض الخاص بها، حيث أطلقت ثمانية محركات SuperDraco لفصل المركبة الفضائية خالية من صاروخ Falcon 9، وحدث ذلك بمركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا في 19 يناير 2020.

ونشر موقع "Space" الأمريكى، عددا من الصور المثيرة للحدث، حيث انفصلت كبسولة Crew Dragon من SpaceX عن صاروخ Falcon 9 ، الذي تم تدميره عن قصد كجزء من اختبار الإجهاض أثناء الطيران.



مركبةSpaceX ويبدو فى الصور أجزاء من صاروخ فالكون 9، الذي تم تزويده بالوقود بالكامل للإطلاق، تنفجر وتتفكك بعد مناورة إحباط Crew Dragon. Advertisements وكان هذا متوقعًا وحذر SpaceX المشاهدين من توقع مصير الصاروخ الناري، وكان من المتوقع أيضا أن تصل Crew Dragon إلى ارتفاع أقصى يبلغ حوالي 25 ميلًا (40 كم) أثناء الإطلاق.

كبسولة SpaceX وتنتشر المظلات الأربعة الرئيسية الثلاثة Mark 3 لإبطاء Crew Dragon أثناء نزولها إلى الأرض، حيث سقطت المركبة الفضائية في المحيط الأطلسي على بعد حوالي 20 ميلًا (32 كيلومترًا) شرق موقع الإطلاق.

انطلاق كبسولةSpaceX وكانت قد نشرت SpaceX محاكاة لأول مهمة لكبسولة نقل الرواد إلى محطة الفضاء 2020 لتعرض رؤيتها على أرض الواقع.

تفكك صاروخSpaceX وقد تم تدمير كبسولة Crew Dragon من قبل في أبريل من العام الماضى، خلال اختبار فاشل أثناء تنشيط نظام الدفع SuperDraco.

كبسولة SpaceX الجديدة وكانت قد نشرت SpaceX محاكاة لأول مهمة لكبسولة نقل الرواد إلى محطة الفضاء 2020 لتعرض رؤيتها على أرض الواقع.

هبوط كبسولةSpaceX

وتأخرت خطة الشركة فى إطلاق هذه الكبسولة، حيث تم تأجيل الجدول الزمني للإطلاق، والذي تطوره لصالح ناسا، من أجل نقل روادها للمحطة الدولية، ولكن بعد الانتهاء من هذا الاختبار أصبحت المركبة جاهزة للقيام بخطوتها الأهم وتحقيق آمال ناسا فى إرسال طاقمها بنفسها بدلا من الاعتماد على المركبة الروسية "سويوز".