افضل تطبيقات الكتب الصوتية على هواتف اندرويد 2020

تطبيقات الكتب الصوتية على هواتف اندرويد عديدة. فكرة الكتب الصوتية هي جعلك قادراً على قرائة كتاب ما عن طريق استماعك لراوي يقرأ لك هذا الكتاب. هذه التطبيقات تساعدك على اتمام كتب عديدة عن طريق الإستماع الى من يقرأ هذه الكتب. فيضيف ذلك الى مكتبتك العديد من الكتب المختلفة التي كنت تريد الإنتهاء منها. حيث ان اغلب هذه التطبيقات يجعلك تستمع الى الكتب في اي وقت و اثناء تأدية اي عمل لك. لذلك في هذا المقال نجمع لك افضل التطبيقات على هواتف اندرويد حتى الآن.

Amazon Kindle

تطبيق Amazon Kindle هو اجد اشهر التطبيقات. يمكنك استعماله لسماع الكتب بدون مشاكل. حيث ان Kindle هي اكبر منصة كتب الكترونية على الإطلاق. توفر لك مكتبة Kindle العديد من الكتب الصوتية بالإضافة الى عدد كبير جداً من الكتب العادية للقرائة. بالطبع الكتب لها سعر خاص بها على التطبيق المجاني. و لكن يمكنك الإشتراك بـ10 دولارات شهرياً للحصول على العديد من الكتب للإستماع بكل سهولة.

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Audible

تطبيق Audible هو اشهر تطبيق على الإطلاق. يحمل العديد من المميزات التي تجعله من الخيارات الجيدة لأي محب للإستماع الى الكتب. هو ملك امازون الآن لذلك فإنك تتوقع مجموعة واسعة من الكتب و خيارات عديدة و مكتبة كبيرة جداً. يمكنك شراء الكتب الصوتية بشكل منفصل على التطبيق. او الإشتراك بـ10 دولارات شهرياً مقابل مجموعة من الكتب المجانية او التخفيضات على كتب اخرى عديدة.

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Audibooks.com

مشابه بشكل كبير لتطبيق Audible. حيث انه يعمل بشكل مشابه لتطبيق Audible تقريباً نفس الاعدادات و الإمكانيات. امكانية زيادة سرعة القرائة او خفضها. امكانية تحميل الكتب offline للإستماع بدون انترنت. توفير مكتبة كبيرة جداً من الكتب التي يمكنك الإستماع اليها. يمكنك شراء الكتب بشكل منفصل او الحصول على تخفيضات و على مجموعة من الكتب المجانية بالإشتراك الشهري بقيمة 15 دولار لكل شهر.

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Google Play Books

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انضم تطبيق الكتب الشهير الخاص بـGoogle الى عائلة تطبيقات الكتب الصوتية قريباً جداً. و لكن بشكل جيد جداً. حيث ان تطبيق Google Play Books يقدم لك وسيلة جيدة للإستماع الى اي كتب. حيث ان التطبيق يوفر ميزة قرائة الكتب العادية كأنها كتب صوتية. فيقوم مساعد Google بقرائة الكتاب بدون مشاكل. و بذلك تستطيع الإستماع الى مجموعة من الكتب بكل سهولة. حتى و ان لم تكن مسجلة اصلاً للقرائة. لكن اضف الى ذلك فإن التطبيق قد اضاف مؤخراً مجموعة من المكتب المسجلة صوتياً للإستماع اليها. فيمكنك شراء اي من هذه الكتب بكل سهولة.

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Kobo books

بالتساوي مع Google Play Books فهذا يعد من منافسي تطبيقات Amazon للكتب. هذا التطبيق يعمل بشكل مشابه بشكل كبير لتطبيق Amazon Kindle. يمكنك التطبيق من شراء كتب صوتية عديدة بالإضافة الى كتب عادية للقرائة. للأسف فلا اشتراك شهري ولا كتب مجانية مع الإشتراك. لكن يمكنك شراء الكتب منفصلة بناء على سعر كل كتاب. للأسف هناك بعض المشاكل الصغيرة في التطبيق. لكنه من التطبيقات البديلة المثالية لتطبيق Google او تطبيق Amazon

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Media Monkey

تطبيق Media Monkey في الأساس هو تطبيق مشغل اغاني. و لكنه يدعم مجموعة صوتيات مختلفة جداً. يمكنك من خلاله مشاهدة ملفات فيديو. يمكنك من خلاله الإستماع الى ملفات Podcasts و ايضاً الإستماع الى مجموعة من الكتب الصوتية. هذا ليس منصة كتب صوتية مثل Audible او غيره من التطبيقات المذكورة. فلا يمكن شراء كتب من خلاله. بل يمكنك الإستماع الى كتب محملة مسبقاً من خلاله. التطبيق مميز جداً على كل حال.

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Scribd

منصة من منصات الكتب الإلكترونية و الصوتية. تطبيق Scribd هو ارخص تطبيق في القائمة من ناحية الإشتراك الشهري. و اعلى قيمة مقابل الإشتراك. تطبيق Scribd يعطيك اكثر من مليون كتاب للإستماع بالإضافة الى قدرتك على التحكم بالإستماع الى عدة كتب بكل سهولة. مع قدرتك على تحميل الكتب من على الإنترنت. و ضبط ميعاد لإيقاف تشغيل ملفات الكتب. لذلك فهو من التطبيقات الجيدة. بإشتراك شهري 9 دولارات لكل شهر