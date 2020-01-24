قناة يوتيوب تنشر معاينة لهواتف Galaxy S20 المرتقبة (شاهد)

نشرت قناة Mobile Fun على موقع يوتيوب مقطع فيديو لما قالت إنه لهواتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20 المرتقبة من شركة سامسونج الكورية.
ولأن شركات صناعة أغطية الهواتف الذكية بدأت قبل مدة تكشف عن منتجاتها المخصصة لهواتف (جالاكسي إس20)، فهذا لأنها حصلت على الهواتف بتصميمها النهائي، ويبدو أن قناة Mobile Fun قد حصلت على الهاتف.
واحتوى فيديو القناة الذي لا تزيد مدته عن 4 دقائق، هواتف سامسونج المرتقبة الثلاثة: (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا)، وأجرت مقارنة بين أحجام الهواتف المرتقبة وهواتف (جالاكسي إس10) الحالية.
ويؤكد الفيديو وجود كاميرات خلفية متعددة داخل نظام مستطيل الشكل، وذلك على غرار بعض الهواتف التي أطلقتها سامسونج في الآونة الأخيرة، خاصةً من سلسلة (جالاكسي أي) Galaxy A، وفي الفيديو يظهر أن (جالاكسي إس20) آتٍ مع 3 كاميرات خلفية، في حين سيأتي هاتفا (جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا) مع 4 هواتف خلفية.
وقالت قناة Mobile Fun: إنها حصلت على وحدات الاختبار التي أرسلتها سامسونج إلى شركات صناعة الأغطية في الصين، وهي تأتي بقياس 6.3 بوصات لهاتف (جالاكسي إس20)، وبقياس 6.7 بوصات لهاتف (جالاكسي إس20 بلس)، وبقياس 6.9 بوصات لهاتف (جالاكسي إس20 ألترا). والهواتف الثلاثة تأتي عم زرين فقط، الأول قصير للطاقة، والآخر أطول للصوت. وبذلك تتخلى سامسونج عن الزر الخاص بمساعدها الرقمي (بيكسبي) Bixby.
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