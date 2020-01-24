شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "كوكيز" الشوكولاتة أول طعام يخبز فى الفضاء.. تفتكر طعمه إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت "كوكيز" الشوكولاتة أول طعام يتم خبزه فى الفضاء، إذ استغرق ساعتين فى "فرن الجاذبية" الخاص بمحطة الفضاء الدولية، وقام رواد الفضاء بخبز خمسة رقائق "كوكيز" قبل عيد الميلاد مباشرة، لكنهم لم يستطيعوا تذوقها، إذ تم إرسالها إلى الأرض فى كبسولة SpaceX من أجل اختبارها.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تم تركيب فرن مصمم خصيصًا على المحطة كجزء من تجربة لدراسة خيارات الطهى للرحلات لبفضائية طويلة المدى فى المستقبل، بما فى ذلك السفر إلى المريخ.



الكوكيز

تم إعداد الأطباق المخبوزة من قبل قائد محطة الفضاء الدولية لوكا بارميتانو على مدار عدة أيام من التجربة للعثور على درجة حرارة ووقت الطهى المثالية.

واستغرقت الكويكز "وقتًا أطول بكثير" للخبز أكثر مما من الوقت الذى تستغرقه بالمعتاد على الأرض، إذ تم إعدادها على مدار ساعتين، مقارنة بأقل من 20 دقيقة على الكوكب.

لا تزال ثلاثة من الكوكيز مغلقة ومجمدة فى أكياس الخبز الفردية فى مختبر هيوستن بعد وصولها إلى الأرض قبل أسبوعين.



شريحة كوكيز

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وقالت مارى مورفى مديرة شركة نانوراكس المصممة للفرن الفضائى ومقرها تكساس: "لا يزال هناك الكثير الذى نحتاج معرفة للتأكد من أسباب هذا الاختلاف فى وقت إعدادها، لكن بالتأكيد نتيجة رائعة، بشكل عام، أعتقد أنها تجربة أولى رائعة للغاية."



الفرن الفضائى

وستخضع الكوكيز قريبًا لاختبارات إضافية من قِبل متخصصى علوم الأغذية لتحديد النتائج النهائية للتجربة.

يقول الفريق الذى يقف وراء التجارب إن هذا سيساعد الخبراء فى الجهود المستقبلية لجعل السفر فى الفضاء لمدة طويلة ممكنا.

وكان رائد الفضاء الإيطالى لوكا بارميتانو هو الخباز الرئيسى، وقد أذاع طريقة إعداد كل قطعة من الكوكيز واحدة تلو الآخرى فى النموذج الأولى للفرن الفضائى Zero G Oven، كما بقيت أول قطعة فى الفرن لمدة 25 دقيقة عند 300 درجة فهرنهايت.