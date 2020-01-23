شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن اختراق 250 مليون سجل للدعم وخدمة العملاء التابعين للشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مايكروسوفت عن حدوث خرق أمنى لبيانات دعم العملاء التابعة لها، وقع ذلك في شهر ديسمبر الماضى، وأشارت الشركة إلى أن " قاعدة بيانات دعم العملاء الداخلية التي كانت تخزن تحليلات المستخدمين المجهولين قد تم الكشف عنها عن طريق الخطأ، وظلت دون حماية مناسبة بكلمة مرور ما بين 5 و31 ديسمبر 2019"، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأوضحت الشركة أنها "بدأت بتنبيه العملاء المتأثرين من المشكلة المذكورة، رغم أنها لم تجد أية أدلة عن استخدامات ضارة لبياناتهم، ومنذ أن جرى تبليغها بالأمر اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتفادى عواقب المشكلة، وبدأت بتنقيح البيانات لإزالة المعلومات الشخصية للعملاء كجزء من إجراءات التشغيل القياسية".

وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت علمت بوجود هذه المشكلة من الباحث والخبير في أمن المعلومات، بوب دياتشينكو، الذى يعمل في Security Discovery.

ومن جانبه اوضح دياتشينكو أن قاعدة البيانات المذكورة الخاصة بمايكروسوفت كانت تتضمن 5 خوادم Elasticsearch، تستخدم لتبسيط عمليات البحث على المستخدمين، وكانت تلك الخوادم تحتوي على معلومات تتعلق بعناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين، وعناوين بروتوكولات الإنترنت IP، وتفاصيل عن حالة الدعم للعملاء، لكنها لم تحو معلومات شخصية عن المستخدمين.