تطبيقات تجريبية من Google تخلصك من عادات هاتفك السيئة

Google تعمل منذ فترة على تطوير تطبيقات تساعدك على استعمال هاتفك بشكل اقل. الهواتف الذكية سيطرت على ايامنا و صار استخدامها اكبر بكثير. عن ذي قبل و اصبحت السيطرة للهواتف الذكية كبيرة عن زي قبل. لذلك فكان من الأفضل الإهتمام بطريقة تمنع المستخدمين من استخدام هواتفهم بكثرة و بدون ضابط لهذا الإستخدام. لذلك فشركة جوجل قررت ان تصدر عدة تطبيقات تجريبية لتقلل من استخدامك للهاتف و لتتابع استخدامك لهاتفك بشكل عام. لنتحدث عنهم قليلاً

Envelope

اول التطبيقات هو تطبيق Envelope الذي يهدف الى ان تقلل من استخدامك للهاتف عن طريق تحويل هاتفك الى هاتف بدائي. ليقوم بإلغاء كل خواص هاتفك عدا ارسال و استقبال المكالمات. و بهذا الشكل لن تتمكن من استعمال هاتفك لفترة من الزمن بحيث تستطيع انجاز مهام يومك بشكل جيد. و بدون ان تقوم بتضييع اي وقت على الهاتف المحمول. للأسف هذا التطبيق متاح فقط على هاتفك Google pixel 3a للوقت الراهن. لكن بما انه مشروع مفتوح المصدر يمكن ان يتغير الامر في المستقبل

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Screen Stopwatch

هذا التطبيق عبارة عن خلفية حية للهاتف. يعرض لك هذا التطبيق ساعة ايقاف كخلفية حية للهاتف. تعمل طيلة فترة اضائة الشاشة. تحسب لك كم قضيت من الوقت و انت تستعمل الهاتف. ثم تتوقف هذه الساعة عن العمل بعدما تقوم بإطفاء شاشة الهاتف. و هكذا ترى امامك في خلفية الهاتف كم من الوقت تستغرق اثناء استعمالك للهاتف طول اليوم. التطبيق مفيد لتشجيعك على تقليل الوقت الضائع امام الهاتف المحمول. التطبيق لأي هاتف بنظام Android 8.0 او اعلى

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Activity Bubbles

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نفس فكرة التطبيق السابق بشكل اطرف بعض الشئ. التطبيق عبارة عن خلفية حية للهاتف. تعتمد هذه الخلفية على اظهار كرة صغيرة عندما تقوم بفتح هاتفك. و تظل هذه الكرة تكبر و تزداد في الحجم حتى تقوم بإطفاء شاشة الهاتف. و عندما تغلق شاشة الهاتف تتوقف عن النمو و هكذا. ستعرف من خلال هذا التطبيق كم مرة تقوم بفتح شاشة هاتفك. و اذا كنت تستعمله بشكل كبير او لا. فاذا كنت تستعمله بشكل كبير ستكون كل الكرات على الشاشة كبيرة. و هكذا

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We Flip

هذا التطبيق موجه للفرق بشكل اكبر. او بمعنى اصح بمجموعات الأشخاص الذين يؤدون نفس العمل و لكن بعيداً عن بعضهم البعض. هذا التطبيق ممتاز في هذا الأمر لأنه يقوم على فكرة انك و مجموعتك تقومون بتفعيل زر على الشاشة في هواتفكم الشخصية. و تنطفأ شاشة الهاتف في كل الأجهزة عند كل اعضاء المجموعة بهذا الشكل. و عندما يقوم احد افراد المجموعة بفتح شاشة هاتفه ينطفأ الزر عند كل المجموعة و تعرف المجموعة كلها بمن قام بذلك. فكرة التطبيق جيدة جداً و تخلق جو من المنافسة بين الأشخاص في اداء العمل لذلك هو تطبيق مفضل للعديد.

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Morph

هذا تطبيق Launcher من Google. فكرته جيدة بأنه يقوم بتحويل هاتفك الى عدة بيئات عمل. كل بيئة عمل لها تطبيقاتها التي تحددها انت مسبقاً. يمكن للتطبيق تفعيل كل بيئة عمل تلقائياً بناء على توقيت تضيفه في التطبيق او على مكان معين لكل بيئة عمل. فإن كنت في عملك مثلاُ يمكنك ان تجعل التطبيق يحول نفسه لوضع العمل عندما يجدك في موقع عملك الخاص. او يتحول لوضع المنزل عندما تكون في منزلك الذي تحدد مكانه للتطبيق بنفسك. التطبيق رائع جداً في الوانه و شكله و فكرته مبتكرة في التحويل بين بيئات العمل المختلفة.