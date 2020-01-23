شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. إنشاء مركز أبحاث جلين التابع لناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم الموافق 23 يناير من عام 1942، أسست اللجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية (NACA) وهى التى تحولت لما نعرفه حاليا بوكالة الفضاء الأمريكية (NASA) مختبر محرك الطائرات، والذي تم تغيير اسمه إلى مركز أبحاث لويس بعد تأسيسه في عام 1958، وتم إعادة تسميته مرة أخرى في عام 1999 باسم مركز أبحاث جلين، إذ سميت المنشأة على اسم جون جلين، أول رائد فضاء أمريكي يدور حول الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يقع المركز بالقرب من كليفلاند بولاية أوهايو، ويستخدم كمختبر لتطوير تقنيات جديدة لمحركات الطائرات وأنظمة دفع المركبات الفضائية.

وتشكلت اللجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية (NACA) في 3 مارس 1915، مع ميثاق "الإشراف على وتوجيه الدراسة العلمية لمشاكل الطيران، بهدف حلها العملي".

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كما أنه من بين الأعضاء كان أورفيل رايت، فقد كانت المجموعة في طليعة التكنولوجيا في العقود الأولى من الرحلات، قبل أن تستوعبها ناسا في نهاية المطاف في عام 1958.

وتعد ناسا حاليا هي المسئولة عن البرنامج الفضائي للولايات المتحدة، وبالإضافة للمسؤولية عن البرنامج، فإن وكالة ناسا أيضاً مسؤولة عن الأبحاث المدنية والعسكرية الفضائية طويلة المدى، كما أنها وكالة الفضاء الرائدة للوكالات الأخرى حول العالم.

ونجحت ناسا في السباق النهائي إلى القمر، كما أنها أطلقت التلسكوبات لاستكشاف الفضاء العميق في مدار حول الأرض جنبا إلى جنب مع الأقمار الصناعية لدراسة الأرض نفسها، وتتطلع ناسا لوضع تلسكوبات على الجانب البعيد من القمر فى الوقت الحالى.

وتجري مجموعة متنوعة من الدراسات الطبية في الفضاء من جانب وكالة الفضاء والمعهد الوطني الأمريكي للبحوث الطبية الحيوية.