شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يتيح استخدام مكتبة موسيقية ضخمة لمنافسة Spotify والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيصبح بإمكان مستخدمى "تيك توك"، الاختيار من بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من الموسيقى المستقلة، لاستخدامها فى مقاطع الفيديو الخاصة بهم، حيث وقعت "Merlin"، وهي وكالة حقوق رقمية، شراكة عالمية مع التطبيق، حيث جلبت الموسيقى من علامات مثل Epitaph و Sub Pop إلى مكتبة تيك توك، وذلك وفقا لما ذكره موقع TechCrunch .

الصفقة أيضًا جزء من خدمة Riko لتدفق الموسيقى المشهورة من تيك توك، والتي تهدف إلى التنافس مع شركات مثل Spotify.



تيك توك

ويقول الموقع، إن الصفقة، ليست هي الصفقة الأولى لـ Merlin مع أحد التطبيقات، فقد رخصت الوكالة مكتبتها مسبقًا لخدمات مثل Deezer و انستجرام و Spotify.

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ودفعت Merlin علاماتها 845 مليون دولار طوال السنة المالية المنتهية فى مارس 2019، وفقًا لشركة Music Business Worldwide ، لذا ينبغى أن تساعد الشراكة الموسيقيين المستقلين على كسب المزيد من العائدات خارج مبيعات قياسية وتسويق وجولات.

فى غضون ذلك، يمكن للمستخدمين الاختيار من أمثال Pavement و Every Time I Die عند إنشاء مقاطع "تحدي الحبوب"، وهو أحد أشهر التحديات لتيك توك فى الفترة الأخيرة، ولكنه آثار استياء الكثيرين.