شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تطلق هاتف HUAWEI Y6s الجديد في السوق المصري بمساحة تخزينية 64 جيجابايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق أحدث طراز من سلسلة هواتفها الذكية Y في السوق المصري، وهو هاتف HUAWEI Y6s، حيث يتواجد هاتف هواوي الجديد في جميع فروع HUAWEI Experience وموزعيها المعتمدين.

يقدم هاتف HUAWEI Y6s أداءً مميزاً وسريعًا لهاتف ذكي في هذه الفئة بسعر 1999 جنيهاً، فهو يمتاز بمعالج قوي ثماني النواة من نوع MTK MT6765 مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومساحة تخزينية كبيرة تبلغ 64 جيجا بايت، بالإضافة إلى فتحة لبطاقة ذاكرة قادرة على إضافة 512 جيجابايت إضافية للتخزين.

قال "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "أن سلسلة هواتفنا الشبابية Y لاقت نجاحاً واسعاً في السوق المصري منذ إطلاقها، وهو ما يأتي تماشياً مع استراتيجية الشركة التي تولي اهتمام بفئة المستخدمين الشباب لكونهم ركيزة أساسية في المجتمعات. لذا نحن نعمل على تطوير هذه السلسلة من الهواتف لنقدم تجربة متميزة التي تركز على اهتمامات فئة المستخدمين الشباب الذين يتطلعون لأجهزة ذكية وسهلة الاستخدام."

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وأضاف: "نحن في هواوي نعمل على تطوير وتحسين جميع فئات هواتفنا الذكية، حيث لم تعد تكتفي فئة المستخدمين الشباب بهاتف ذكي متوسط الإمكانيات، بل أخذت هذه الفئة تتطلع لمزيد من الإمكانيات والمزايا المبتكرة في هواتفهم الذكية. وعليه فإن إطلاق هواوي HUAWEI Y6s للسوق المصري يمثل نقله نوعية في فئة الـ Y، حيث انه يتميز بمجموعة رائعة من الأجهزة، والبرامج، فضلاً عن أنظمة ذكية فريدة."

يعتمد الهاتف على نظام EMUI 9.1 الذكي – الذي يوفر القيام بالمهام بطريقة سلسة وسريعة. علاوةً على ذلك يوفر EMUI 9.1 أيضًا إيماءات لتسهيل عملية التنقل. كما يأتي HUAWEI Y6s مزوّد ببطارية 3020 مللي أمبير في الساعة. بفضل التكنولوجيا الموفرة للطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتمتع الهاتف بعمر بطارية أطول.

يحتوي هاتف HUAWEI Y6s على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل والتي توفر التقاط صور واضحة جدًا بدقة عالية. تعمل العدسة ذات الفتحة f / 1.8 على تسهيل حساسية الضوء المُحسّنة، حيث تستقبل إضاءة أكثر بنسبة 50٪ مقارنةً بعدسة عدسة f / 2.2 القياسية التي تظهر في معظم الهواتف ذات الأسعار المعقولة. المزيد من الضوء يعني أن جودة التصوير تظل رائعة في بيئات الإضاءة المظلمة والمنخفضة. يتميز HUAWEI Y6s بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبمساعدة من ضوء الشاشة، جودة التصوير تظل عالية في بيئات مظلمة وذات إضاءة منخفضة.

والجدير بالذكر، أن سلسة هواتف Y Series لم تتميز بإمكانيات عالية، بل تتميز أيضاً بسعر تنافسي للغاية، حيث أن المستخدم يبحث عن أفضل الإمكانيات وبسعر مناسب يتوافق مع إمكانياته، وهذا ما حرصت هواوي على تقديمه في سلسلة هواتفها Y Series، وذلك لضمان أفضل قيمة شرائية لمستخدميها.