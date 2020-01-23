شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار فيس بوك.. تويتر يطلق ميزة Emoji reactions داخل الرسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر موقع تويتر طرح ميزة ردود الفعل بالرموز التعبيرية Emoji reactions، وأصبح بإمكان المستخدمين التفاعل داخل الـ DM بسبعة رموز جديدة بما في ذلك الضحك أو الإبهام، وعلى عكس فيس بوك، الذي طرح ردود فعل الرموز التعبيرية لأول مرة في عام 2016، فإن تويتر يوفرها فقط في الرسائل المباشرة، وليس في التغريدات العامة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، هناك سبعة خيارات للرموز التعبيرية التي يمكن إرفاقها إلى صورة أو رسالة وهى الضحك والصدمة والبكاء والقلب والنار والإبهام لأعلى أو لأسفل.

لم يكشف تويتر ما إذا كان يخطط لطرح ردود الفعل الجديدة عبر النظام الأساسي بأكمله، أو ما إذا كانت ستبقى فقط بالرسائل المباشرة.

للوصول إلى ردود فعل الرموز التعبيرية، يمكنك إما الضغط فوق الخطوط العريضة بجوار الرسالة أو الضغط المزدوج على الرسالة نفسها، ليظهر قائمة ردود الفعل، وعند إرسال رد الفعل، سوف يتلقى المستلم إشعارًا بنفس الطريقة التي يتم بها إعلامك إذا كنت تحب رسالة.

وتباينت ردود فعل مستخدمى تويتر بشأن الميزة الجديدة، إذ أعرب البعض عن ضيقهم، مؤكدين أنهم بحاجة إلى تغييرات أكبر وأكثر أهمية، مثل تعديل التغريدات على سبيل المثال، حيث يريد المستخدمون أن يكونوا قادرين على إصلاح أخطاء الإملاء أو الأخطاء المطبعية في التغريدات بعد إرسالها.

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وقال مستخدم يدعى Tracy Pardue : "نريد خيار التعديل، متى نريد ذلك ، الآن !!!!"، بينما قال مستخدم أخر يدعى Seaside Trader " : "أنت يا رفاق تضيعون وقتكم، الآن أين يوجد زر التعديل الخاص بي؟

كان هناك بعض الدعم للرموز التعبيرية، حيث تحدث أحد المستخدمين عن الفوائد في الدردشة الجماعية، مما سمح للناس بالرد دون الحاجة إلى كتابة أي شيء.