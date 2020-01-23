تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف جديد لشركة Realme بمعالج Snapdragon 865

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر AnTuTu عن إصدار جديد لشركة Realme بنموذج رقم RMX2071 يضم معالج كوالكوم Snapdragon 865.

أكدت شركة Realme في السابق على خططها لإطلاق هواتف 5G بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 865 خلال 2020، وقد رصد بالفعل اليوم هاتف RMX2071 الذي سجل أعلى نقاط بالمعالج في إختبارات AnTuTu.

يضم هاتف Realme RMX2071 رقاقة معالج Snapdragon 865، مع مودم 5G، كما يأتي بكرت شاشة Adreno 650 في إختبارات AnTuTu، حيث سجل الهاتف عدد 574985 من النقاط في إختبارات آداء الهاتف، وهي أفضل نتائج إختبارات في الهواتف الذكية حتى الآن، كما أن هاتف Realme تخطى نتائج Mi 10 المرتقب والذي حقق 560000 نقطة في إختبارات آداء المعالج.

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من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار سينطلق إلى الأسواق بعنوان realme X50 Pro 5G، على أن يكون أول إصدار من هواتف الشركة المميزة لهذا العام.

يذكر أن التسريبات لم توضح تفاصيل أكثر حول هاتف Realme RMX2071، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار سينطلق بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، مع تحسينات في إعدادات الكاميرة وميزة دعم شاحن بقدرة 50W بتقنية الشحن السريع.

أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي الذي يقام الشهر المقبل، على يكون حدث Realme الرسمي في 24 من فبراير.

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