تكنولوجيا: هاتف شركة POCO الجديد ينطلق قريباً بعنوان POCO X2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة POCO اليوم عن عنوان إصدارها القادم من الهواتف الذكية الذي يعرف بهاتف POCO X2، حيث رصد الإعلان التشويقي على حساب POCO على تويتر في الهند.

بعد إنفصال علامة POCO التجارية مؤخراً عن شركة شاومي، تخطط POCO للإعلان قريباً عن إصدارها الأول كعلامة تجارية مستقلة، والذي يأتي وفقاً لإعلان تشويقي جديد بعنوان POCO X2.

وقد رصد الإعلان التشويقي في تغريدة على تويتر تؤكد من خلالها الشركة على الإنتهاء من تطوير إصدارها القادم من الهواتف الذكية، ولقد رصدت تلميحات الشركة لعنوان هذا الإصدار في تفاصيل التغريدة، والتي أكدت على عنوان POCO X2 لهذا الإصدار.

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وتأتي هذه التفاصيل الجديدة على عكس تسريبات سابقة أشارت إلى أن الهاتف ينطلق بعنوان Pocophone F2 أو F2 Lite، كما أشارت تسريبات أخرى إلى خطط الشركة لإطلاق ثلاثة إصدارات جديدة من الهواتف الذكية، أيضاً رصدت بعض التسريبات المصورة لهذه الإصدارات.

وتشير التوقعات إلى أن شركة Poco ستقدم هاتف Pocophone F2 في الفئة المتوسطة كما في الإصدار الأول، بينما يأتي هاتف POCO X2 بمواصفات أعلى للأسواق، لذا علينا أن نترقب الإعلان الرسمي عن موعد إنطلاق هذه الإصدارات لنتعرف بشكل أوضح على تفاصيل أكثر حول هذه الإصدارات.

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