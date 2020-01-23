سماعات البلوتوث ستكون فئة المنتجات الثانية الأكثر حصدًا للمبيعات بعد الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - أصدرت شركة Canalys المتخصصة في بحوث السوق تقريرًا جديدًا يتوقع أن تكون سماعات البلوتوث هي فئة المنتجات الأسرع نموًا خلال السنوات القليلة المقبلة، ولكن الهواتف الذكية ستحافظ على مكانتها الريادية.

ووفقا للمحللين، سيتم شحن 3 مليارات جهاز ذكي على مستوى العالم في العام 2023، إرتفاعاً من 2.4 مليار في العام 2019. نصف هذه الأجهزة ستكون عبارة عن هواتف ذكية، 1.5 مليار بالضبط، مما يدل على نسبة النمو الصغيرة ولكنها لا تزال تحافظ على ثباتها في الوقت الذي سيخفض فيه معدل تبني الحواسيب الشخصية والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية.

الفئة التالية الأكبر بعد فئة الهواتف الذكية هي فئة أجهزة المساعدة الصوتية الذكية، والتي تشمل كل شيء بدءًا من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية وصولاً إلى سماعات الرأس. مع توقعات بأن يتم شحن 726 مليون وحدة في العام 2023، فهذه هي فئة المنتجات الكبيرة التالية.





على المدى القصير، تتوقع مؤسسة Canalys أن تصل شحنات أجهزة الصوت الشخصية إلى 490 مليون وحدة هذا العام، بزيادة قدرها 32.1 في المئة مقارنة مع العام الماضي. راجع الرسم البياني أعلاه، يمثل المحور الأفقي النمو من 2019 إلى 2020، ويتابع المحور العمودي التطور طويل الأجل من 2018 إلى 2023.

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مكبرات الصوت الذكية ستشهد نموًا سريعًا أيضًا. مع زيادة بنسبة 21.7 في المئة على مستوى الشحنات، من المتوقع أن تقوم الشركات ببيع 150 مليون وحدة هذا العام. وبحلول العام 2023، ستكون مكبرات الصوت الذكية أكثر شعبية مثل الإسوارات الذكية.

يبدو أن شركة آبل نجحت في إيجاد جهاز iPod التالي. من المتوقع أن تتجاوز عائدات آبل من AirPods و Apple Watch عائداتها من Mac و iPad بحلول نهاية هذا العام. ومع ذلك، تشير مؤسسة Canalys إلى أن شركة آبل سوف تضطر إلى صد الشركات المصنعة الأخرى، والتي تحاول إختراق منظومتها الموحدة للأجهزة وتوفير تجربة سلسة مماثلة.