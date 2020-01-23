أمازون تتصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم، وجوجل تحتل المرتبة الثانية

فاطمة أيت طالب - دبي - تقرير Brand Finance Global 500 الأحدث صدر الآن، وللعام الثالث على التوالي، تصدرت شركة أمازون القائمة بإعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة، فقيمتها تقدر الآن بـ 220.7 مليار دولار أمريكي. وتعتبر أيضًا هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها الشركة حاجز 200 مليار دولار أمريكي، والفضل في ذلك يعود إلى تحسن نتائج شركة أمازون بنسبة 17.5 في المئة مقارنة مع العام 2019.

ويُعزى هذا النمو إلى توسع الشركة في مجال الحوسبة السحابية وخدمات البث والإلكترونيات الإستهلاكية والخدمات اللوجيستية. بعد إستعراض قائمة أفضل 10 شركات، تأتي شركة جوجل في المرتبة الثانية بتقييم كبير يبلغ 159.7 مليار دولار أمريكي، وتليها شركة آبل بتقييم قدره 140.5 مليار دولار أمريكي بعد إنخفاض بنسبة 8.5 في المئة مقارنة مع العام الماضي.





بلغت قيمة مايكروسوفت ما يزيد قليلاً عن 117 مليار دولار أمريكي لتحتل بذلك المرتبة الرابعة، وتليها شركة سامسونج في المرتبة الخامسة بتقييم قدره 94.4 مليار دولار أمريكي، في حين إحتلت الفيسبوك المرتبة السابعة بتقييم قدره 79.5 مليار دولار أمريكي. نجحت شركة Huawei في دخول قائمة الشركات العشرة الأعلى تقييمًا هذا العام، فهي إحتلت المرتبة العاشرة بتقييم قدره 65 مليار دولار أمريكي. ككل شهد قطاع التكنولوجيا قيمة إجمالية قدرها 986.5 مليار دولار أمريكي من 46 شركة.

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لوحظ إنخفاض ملحوظ في قيمة العلامات التجارية المتخصصة في قطاع الإتصالات حيث شهدت غالبية شركات الإتصالات إنخفاضات في القيمة بسبب ضغوط خدمات الرسائل الفورية مثل WhatsApp التي تؤثر على إيرادات الإتصالات النصية والصوتية منذ فترة. شهدت شركة AT&T على وجه الخصوص إنخفاضًا بنسبة 32 في المئة في قيمة علامتها التجارية. من ناحية أخرى، تمثل طفرة 5G المتوقعة مجالاً لنمو قيمة العلامات التجارية لشركات الإتصالات، لذا قد نشهد عودة هذه الشركات إلى النمو في العام المقبل.