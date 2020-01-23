الكاميرات في هواتف Honor القادمة هذا العام ستعتمد على البكسلات الكبيرة الحجم بدلاً من الدقة العالية

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف الرائد الأحدث من العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei، ونقصد هنا بطبيعة الحال الهاتف Honor V30 Pro يضم كاميرا أساسية بدقة 40 ميغابكسل تدعم تقنية دمج البكسلات Quad Bayer، كما هو الحال في الهاتف Huawei Mate 30 Pro. الآن، وفقا لمدير التسويق في الشركة الصينية، فلن تسير الشركة على نفس خطى الشركات الأخرى التي قامت بالفعل أو هي على وشك إطلاق الهواتف الذكية المُزودة بالكاميرات التي تتجاوز دقتها 100 ميغابكسل.

تقول شركة Honor أنه من الواضح أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون إبقاء حجم البكسل في مستشعر الكاميرا في حدود 0.8μm، وهذا ما يتعارض مع إعتقاد الشركة الذي يقول بأن حجم البكسل في مستشعر الكاميرا يجب أن يبلغ 1μm على الأقل لضمان الحصول على صور ذات جودة عالية.

ووفقا للسيد Kailiang Shen، فسوف تختار شركة Honor مسار البكسلات الكبيرة بدلاً من الدقة العالية. ومن الناحية النظرية، تؤدي البكسلات الكبيرة إلى تحسين حساسية الضوء في المستشعر بحيث تعرض الصور المزيد من التفاصيل وضوضاء أقل. لكن الطريقة التي تعمل بها مستشعرات Quad Bayer هي أنها تقوم بدمج البكسلات المتجاورة لتشكيل بكسلات واحد كبير، لذا فهي في الأساس تمثل طريقة أكثر تعقيدًا للوصول إلى الهدف نفسه.

من خلال مجموعة من المراجعات التي قمنا بها حتى الآن، فنحن توصلنا إلى أن دقة المستشعر أقل أهمية بكثير من حجمه. لذا في حين أن دقة 108 ميغابكسل لا تمنحك الكثير من الإمكانيات، إلا أن المستشعر الكبير الحجم مفيد إلى حد كبير لجودة الصورة.