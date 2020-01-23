سامسونج و Xiaomi تهيمنان على سوق الهواتف الذكية في الهند خلال النصف الثاني من العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - نشرت مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق تقريرها الأحدث عن وضعية سوق الهواتف الذكية في الهند خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، وهذا القرير يحمل أنباءً سارة لكل من Xiaomi و Samsung، اللتين ظلتا من أبرز الشركات في هذه الفترة.

شهد شهر سبتمبر خسارة شركة سامسونج لمرتبتها الثانية لصالح شركة Realme، ولكن مبيعات الشركة إنخفضت بعد ذلك وحلت في المرتبة الخامسة خلال الشهرين الأخيرين في التحليل. ومع ذلك، لا تزال أرقام Realme مذهلة وخصوصًا إذا أخذنا بعين الإعتبار أنها تأسست قبل عامين فقط. الشيء الآخر الذي يجب ملاحظته هو توسيع شركة Xiaomi للفجوة بينها وبين صاحبة المركز الثاني.

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الحصة السوقية لكل شركة يوليو 2019 أغسطس 2019 سبتمبر 2019 أكتوبر 2019 نوفمبر 2019 Xiaomi 25.47 26.92 28.36 29.26 30.42 Samsung 22.55 19.23 16.19 19.85 21.08 vivo 17 14.86 14.31 16.25 16.92 Oppo 11.31 12.15 11.88 11.42 11.12 Realme 10.64 14.36 16.74 9.33 8.23

أداء الشركتين Vivo و Oppo تحسن أيضًا في أواخر العام الماضي، وإذا جمعنا مبيعات هاتين الشركتين مع مبيعات شركة Realme، فهذا سيجعل الشركة الأم لهذه الشركات الثلاثة، BBK Electronics هي الشركة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في الهند.