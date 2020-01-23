فاطمة أيت طالب - دبي - نشرت مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق تقريرها الأحدث عن وضعية سوق الهواتف الذكية في الهند خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر، وهذا القرير يحمل أنباءً سارة لكل من Xiaomi و Samsung، اللتين ظلتا من أبرز الشركات في هذه الفترة.
شهد شهر سبتمبر خسارة شركة سامسونج لمرتبتها الثانية لصالح شركة Realme، ولكن مبيعات الشركة إنخفضت بعد ذلك وحلت في المرتبة الخامسة خلال الشهرين الأخيرين في التحليل. ومع ذلك، لا تزال أرقام Realme مذهلة وخصوصًا إذا أخذنا بعين الإعتبار أنها تأسست قبل عامين فقط. الشيء الآخر الذي يجب ملاحظته هو توسيع شركة Xiaomi للفجوة بينها وبين صاحبة المركز الثاني.
|الحصة السوقية لكل شركة
|يوليو 2019
|أغسطس 2019
|سبتمبر 2019
|أكتوبر 2019
|نوفمبر 2019
|Xiaomi
|25.47
|26.92
|28.36
|29.26
|30.42
|Samsung
|22.55
|19.23
|16.19
|19.85
|21.08
|vivo
|17
|14.86
|14.31
|16.25
|16.92
|Oppo
|11.31
|12.15
|11.88
|11.42
|11.12
|Realme
|10.64
|14.36
|16.74
|9.33
|8.23
أداء الشركتين Vivo و Oppo تحسن أيضًا في أواخر العام الماضي، وإذا جمعنا مبيعات هاتين الشركتين مع مبيعات شركة Realme، فهذا سيجعل الشركة الأم لهذه الشركات الثلاثة، BBK Electronics هي الشركة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في الهند.
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج و Xiaomi تهيمنان على سوق الهواتف الذكية في الهند خلال النصف الثاني من العام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.