إمكانيات خرافية.. تسريب شكل ومواصفات أحدث هواتف هواوي ’’Huawei P40 وHuawei P40 Pro‘‘

كتب: ضياء السقا

كشفت تسريبات عن مواصفات أحدث سلسلة هواتف من شركة هواوي الصينية، Huawei P40 وHuawei P40 Pro.

وبحسب "العربية نت"، نشر موقع التدوين الصيني ويبو Weibo أول صورة حقيقية لهاتف Huawei P40 Pro، حيث يحتوي على العديد من الميزات، بما في ذلك الشاشة المنحنية من الطرفين، كما يظهر الثقب المتضمن الكاميرا الأمامية المزدوجة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

وبالرغم من أن الجزء الخلفي من هذا الجهاز محمي بحافظة واقية تحجب رؤية ترتيب عدسات الكاميرا الخلفية، إلا أن التصميم الأمامي للهاتف يتسق بشكل أساسي مع التصميمات المتاحة سابقًا.

وفي حال صدقت التسريبات والشائعات السابقة، فمن المفترض أن يأتي هاتف Huawei P40 Pro بشاشة منحنية من نوع OLED بحجم 6.5 إنشًا، مع معالج Kirin 990، وما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وبطارية تبلغ سعتها حوالي 5000 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع HUAWEI SuperCharge بقدرة 50 وات.

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كما تحدثت المعلومات عن دعم الجهاز للشحن اللاسلكي، وسيتم تشغيله بواسطة واجهة المستخدم EMUI 10 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 10، لكنه لا يزال يفتقر إلى خدمات جوجل.

وتحتوي الكاميرا الخلفية لهاتف هواوي P40 Pro على ما مجموعه خمس عدسات معتمدة من قبل شركة لايكا Leica، إحداها عبارة عن عدسة تليفوتوغرافية Periscope، ويغطي النطاق البؤري ما يعادل 18 – 240 ميليمتر.

ويقال إن الهاتف يوفر مستشعر صور مخصصًا بدقة 52 ميغابيكسل من سوني بحجم 1/1.33 إنشًا، كما أنه مزود بتقنية Quad Quad Bayer الفريدة للمساعدة في التقاط الصور ومقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة المظلمة للغاية.

وبالنسبة للألوان، فإن أحدث تقرير يظهر لونين فقط، هما الأبيض والأسود، ومع ذلك، تشير التكهنات السابقة إلى أنه يمكن أن يكون لدينا ما يصل إلى خمسة ألوان لسلسلة P40، والتي تشمل الأبيض والأسود والذهبي والفضي والأزرق.

يشار إلى أن هواوي تستعد لكشف النقاب عن أحدث منتجاتها الرائدة المتمثلة بسلسلة هواتف Huawei P40 وHuawei P40 Pro في فرنسا بتاريخ 26 مارس 2020.