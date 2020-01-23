علوم وتكنولوجيا

تويتر تجلب ردود الفعل التعبيرية للرسائل المباشرة

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منصة التراسل المصغرة تويتر اليوم عن جلبها لردود الفعل التعبيرية للرسائل المباشرة، بشكل يشابه ردود الفعل التعبيرية المستخدمة ضمن منصة فيسبوك مع بعض الاختلافات الرئيسية، إذ بدلًا من الرموز التعبيرية الغاضبة وعيون القلب، فإنك تحصل على الرموز التعبيرية للقلب والنار.

ويمكن للمستخدمين بسهولة الرد على الرسالة المباشرة من خلال النقر على أيقونة القلب التي تظهر بجوار الرسالة، كما يؤدي النقر المزدوج على الرسالة إلى عرض لوحة الرموز التعبيرية الجديدة أيضًا.

ويحصل المستلم على إشعار عند التفاعل مع الرسالة المباشرة الخاصة به، بينما يحصل على رد الفعل كرد نصي مكتوب إذا كان يستخدم إصدارًا أقدم من تطبيق تويتر على أندرويد أو آي أو إس لا يدعم الميزة، ويمكن للمغردين إضافة رد فعل تعبيري حتى على الرسائل القديمة.

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وقالت المنصة: من السهل إضافة رموز تعبيرية لرد الفعل إلى أي نوع من الرسائل المباشرة سواء كانت مرفقات نصية أو وسائط، ولإضافة رد الفعل، يجب التمرير فوق الرسالة والنقر فوق زر رد الفعل (رمز القلب) أو النقر بشكل مزدوج على الرسالة واختيار رمز تعبيري من النافذة المنبثقة.

وأضافت “يمكن التراجع عن رد الفعل في أي وقت، وسيتم إزالته من الرسالة لجميع المشاركين، كما يمكن النقر فوق رد الفعل في المحادثة لعرض من قام بالرد على الرسالة، بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى جميع المشاركين في المحادثة تنبيهًا في أي وقت تتم فيه إضافة رد فعل جديد على الرسالة”.

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يذكر أن الميزة كانت قيد التطوير والاختبار لفترة من الوقت، حيث بدأت تويتر باختبارها لأول مرة في العام الماضي، وهي متاحة الآن لمستخدمي التطبيق المحمول ونسخة الويب، وتنصح المنصة المستخدمين بالتحديث إلى أحدث إصدار للحصول عليها.

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