شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس الأمريكى يمدح عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك ويصفه بالـ"عبقرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك بأنه "عبقري"، حيث أشاد ترامب بالرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وتسلا، في مقابلة مع جو كيرن من سي إن بي سي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، واصفا رائد التكنولوجيا الملياردير بأنه "عبقري" ويصنف مع توماس إديسون.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، قال ترامب عن ماسك أثناء مناقشته لتسلا، شركة السيارات الكهربائية، "إنه واحد من العباقرة العظماء وعلينا حماية عبقريتنا"، حيث نشرت CNBC الفيديو عبر الإنترنت.

كما أثارت شركة SpaceX الخاصة لرحلات الفضاء إعجاب ترامب بإطلاقها لصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام بشكل منتظم، وكذلك تبني الشركة مركبة Crew Dragon لنقل رواد فضاء ناسا، بالإضافة إلى صاروخ Starship العملاق الذى سيخصص للرحلات الفضائية إلى القمر والمريخ.

وقال ترامب عن ماسك: "إنه يحب الصواريخ، وهو جيد في الصواريخ أيضا بالمناسبة"، مضيفا "لم أر أبداً أمر كذلك، حيث تنخفض المحركات بدون أجنحة، ولا يوجد أي شيء وتهبط."

وأضاف ترامب: "أنه أحد أالأذكياء جدا لدينا، ونريد أن نعتز بهؤلاء الناس"، مؤكدا "لقد قام بعمل جيد للغاية."

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وتعجب ترامب أيضًا من نجاح شركة تسلا، التى وصلت إلى 100 مليار دولار في السوق للمرة الأولى.

وقال ترامب عن نجاح تسلا: " كيف تحدث بسرعة كبيرة"، مضيفا "نعود إلى الوراء لمدة عام، نجدهم كانوا يتحدثون عن نهاية الشركة، والآن فجأة، يتحدثون عن هذه الأشياء العظيمة."

كما قال ترامب، إنه يتوقع أن تنشأ تسلا مصنع عملاق آخر في الولايات المتحدة، مضيفا دون أن يوضح ما الذي يعنيه "عليه أن يساعدنا لأننا نساعده.".

وتخطط شركة SpaceX حاليا لإطلاق الدفعة الرابعة من أقمار الإنترنت Starlink يوم الجمعة الموافق 24 يناير، بعد أن أطلقت SpaceX 60 قمرا صناعيا جديدا لنشر الإنترنت الفضائى فى بداية الشهر.