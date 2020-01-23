شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء يحذرون: تحدى الشاحن على تيك توك قد يؤدى إلى نتائج كارثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق خبراء تحذيرات بشأن تحد جديد على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"، حيث أخذ اتجاها مقلقا وقد يؤدى إلى نتائج كارثية، ويتطلب التحدى وضع قطعة نقود معدنية على مسافة قريبة من شاحن جهاز آيفون، الموضوع فى قابس الكهرباء، ما يؤدى لإنشاء شرارة كهربائية.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر التطبيق محاولة الكثيرين القيام بهذا التحديث وكيف تنزلق العملة المعدنية فى الشق المكشوف بين شاحن أيفون والقابس الكهربائى، ما ينتج عنه ماس كهربائى يؤدى إلى اشتعال حريق خطير، حسب روسيا اليوم.

ووصف خبراء الإطفاء هذا التحدى بأنه "غبى وخطير للغاية"، وتم إلقاء اللوم على هذه الممارسة بالفعل، فى اندلاع عدد من الحرائق بالولايات المتحدة.

ولا تتفاعل جميع مقابس الكهرباء فى جميع أنحاء العالم مع هذا السلوك بالطريقة نفسها، لكن وضع أى جسم معدنى بالقرب من المقبس يعد أمرا خطيرا، لأنه يسبب حروقا شديدة أو حريقا خطيرا.

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جدير بالذكر أكدت القوات الجوية الأمريكية وخفر السواحل لصحيفة وول ستريت جورنال أنهما لم تعودا تسمحا بوجود تطبيق TikTok على الأجهزة التى تصدرها الحكومة، حيث يأتى ذلك عقب قيام كل من الجيش الأمريكى وقوات المارينز والقوات البحرية بحظر استخدام تطبيق تيك توك على هواتف الجنود، الأمر الذى يعنى فرض حظر شامل على التطبيق لكامل الجيش الأمريكى على الأجهزة العسكرية.

لكن بحسب التقرير، فلا توجد قيود على الاستخدام مع الأجهزة الشخصية، لكن المسؤولين شجعوا الموظفين وأطفالهم على إلغاء تثبيت التطبيق بشكل عام، وحتى الآن لم يقدم سلاح الجو وخفر السواحل تعليلًا محددًا للحظر ، لكن من المحتمل أن يكون متسقًا مع عمليات الحظر السابقة، فيما كانت هناك مخاوف من أن ملكية TikTok لشركة صينية قد تجعلها معرضة للضغط من الحكومة الصينية لتسليم البيانات الحساسة، على الرغم من أن الشركة قالت مؤخرًا إن الصين لم تطلب أى معلومات فى النصف الأول من عام 2019.