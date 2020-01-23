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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شبكة تويتر الإجتماعية اليوم بإضافة رموز تعبيرية جديدة في الرسائل المباشرة، على غرار الرموز التعبيرية المستخدمة في تطبيق الفيس بوك، والتي تتيح للمستخدمين التفاعل والتعبير بشكل أفضل.
يضيف تطبيق تويتر اليوم مجموعة جديدة من الإيموجي لدعم لمستخدمين في الرسائل المباشرة بالتعبير بشكل مختلف، كبديل لرمز الإعجاب فقط.
وتتنوع الرموز التعبيرية المقدمة من تويتر اليوم لتعبر عن ردود فعل مختلفة للمستخدم، والتي تختلف بشكل بسيط عن الرموز المقدمة في تطبيق الفيس بوك، حيث تقدم تويتر رمز القلب كبديل لرمز الوجه بعيون القلب، ورمز النار كبديل لرمز الوجه الغاضب في الفيس بوك.
ويمكن للمستخدم إضافة أحد الرموز التعبيرية عبر النقر أو إختيار رمز القلب بعلامة بلس الذي يكشف عن الرموز التعبيرية المتاحة للرد في الرسائل المباشرة، ومن ثم يمكن إختيار الرمز التعبيري المفضل عبر النقر المزدوج على الرمز.
يذكر أن الرموز التعبيرية الجديدة تتوفر في الإصدار الجديد من تطبيق تويتر، كما سيتم تنويه المستخدمين بالتحديث للحصول على هذه الميزة، أيضاً تدعم الميزة التعليق على الرسائل القديمة.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تطبيق Twitter يجلب رموز تعبيرية لدعم المستخدمين في التفاعل بشكل أفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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