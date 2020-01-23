POCO تؤكد قدوم خليفة الهاتف Pocophone F1 في الربع الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - مع كل هذه الضجة المحيطة بالعلامة التجارية POCO التي إستقلت حديثًا عن شركة Xiaomi، يتساءل الكثيرون عن متى سنرى الخلف الحقيقي للهاتف Pocophone F1 الذي نجح في إثارة إعجاب العالم. لحسن الحظ، قدم لنا المدير العام لشركة POCO في الهند، السيد Manmohan Chandolu بعض التفاصيل المثيرة للإهتمام في سلسلة من المقابلات.

أهم معلومة نطق بها السيد Manmohan Chandolu هي تاريخ الإطلاق المحتمل لهاتف POCO الجديد، فهو ذكر أن الهاتف Pocophone F2 أو أيًا كان إسمه سيصل بحلول شهر مارس المقبل. بالإضافة إلى ذلك، كرر السيد Manmohan Chandolu أن شركة POCO عازمة على مواصلة إستراتيجيتها المتمثلة في إطلاق هواتف ذكية مميزة ومزودة بالمعالجات الرائدة وكميات كبيرة من الذاكرة العشوائية مقابل أسعار معقولة للغاية. وفيما يتعلق بالبرمجيات، فسوف تظل الهواتف الذكية الجديدة للشركة تعتمد على واجهة MIUI.

أوضح السيد Manmohan Chandolu أيضًا أن شركة POCO ستستمر في إستخدام سلسلة التوريد القوية لشركة Xiaomi وستُخزن بيانات المستخدمين في مراكز بيانات شركتها الأم. كما سيتم تقديم خدمات ما بعد البيع من خلال قنوات Xiaomi.

في البداية، ستعمل POCO على بيع هواتفها الذكية عبر شبكة الإنترنت، ولكنها تخطط لإنشاء متاجرها الفعلية أيضًا. وفيما يتعلق بالطموحات العالمية للعلامة التجارية، فقد كرر السيد Manmohan Chandolu بأنه في الوقت الحالي، تركز شركة POCO على السوق الهندي، وأن التوسع على الصعيد العالمي سيستغرق المزيد من الوقت.