فريق DxOMark يُعطي للهاتف Xperia 5 نفس تقييم Galaxy Note 8 و iPhone 8 Plus

فاطمة أيت طالب - دبي - أحدث هاتف ذكي يتم إختباره من قبل فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية هو Xperia 5 من شركة Sony. تم الإعلان عن هذا الهاتف في شهر سبتمبر من العام الماضي بمعرض IFA 2019، وهو عبارة عن هاتف من الفئة المتوسطة يضم ثلاث كاميرات في الخلف، وكلها مُزودة بمستشعرات بدقة 12 ميغابكسل. تم إطلاق الهاتف Xperia 5 بعد أشهر قليلة من إطلاق الهاتف Xperia 1 الرائد. وعلى الرغم من أنه يضم مواصفات تقنية متوسطة إلى أنه تم تزويد Xperia 5 بنفس الكاميرات المستخدمة في الهاتف Xperia 1.

رغم وجود تحسينات مقارنة مع كاميرات Xperia 1، إلا أن فريق DxOMark لم يُعجب بأداء الهاتف Xperia 5. لقد حصل هذا الهاتف على نتيجة إجمالية قدرها 95 نقطة بحيث حصل على 101 نقطة في إختبار إلتقاط الصور و83 نقطة في إختبار إلتقاط مقاطع الفيديوهات. يُشار إلى أن هناك تحسينات طفيفة في الجانب المتعلق بإلتقاط الصور، وخصوصًا في الجانب المتعلق بالتعرض واللقطات الواسعة الزاوية مع إنخفاضات طفيفة في الألوان، والتركيز التلقائي والتقريب. يصف فريق DxOMark هذه الإختلافات بالهامشية مشيرًا إلى أن كلا الجهازين قابلين للمقارنة في جودة الصور.

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كان أداء الهاتف Xperia 5 فيما يخص إلتقاط الفيديوهات في نفس الضفة، فهناك إختلافات هامشية ولكن النتائج قابلة للمقارنة. الآن دعونا نُلقي نظرة على نقاط الضعف في الأداء العام للكاميرا.

كان العيب الأول الذي تم الإستشهاد به هو النطاق الديناميكي المحدود للهاتف Xperia 5، فهذا الأخير يلتقط صور رائعة في المشاهد عالية التباين فقط. يُمكن أيضًا تحسين توازن اللون الأبيض. على الرغم من أن أداء الكاميرا في البيئات المنخفضة الإضاءة ليس سيئًا، إلا أنه يميل إلى توليد الكثير من الضوضاء في حواف اللقطة. على الرغم من أن التركيز التلقائي لم يكن سريعًا جدًا، إلا أنه كان متسقًا ودقيقًا على الهاتف Xperia 5. عمومًا، إذا كنتم مهتمون بمعرفة المزيد حول كاميرات الهاتف Xperia 5، فتفضلوا بزيارة المراجعة الكاملة للهاتف على موقع DxOMark إنطلاقًا من هذا الرابط هنا.