الهاتف Huawei P40 Pro يظهر في صورة رسمية مسربة جديدة، وهذه المرة باللون الأخضر

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا في الأسبوعين الماضيين العديد من التسريبات والشائعات ذات الصلة بسلسلة هواتف Huawei P40 Series، وقبل يومين بالتحديد عرضنا لكم أولى الصور الواقعية للهاتف Huawei P40 Pro، والآن نحن هنا مع صورة رسمية مسربة جديدة لنفس الهاتف من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة https://twitter.com/evleaks/status/1219948390055927810، ولكنها هذه المرة تستعرض لنا Huawei P40 Pro باللون الأخضر.

في الأسبوع الماضي، علمنا أن شركة Huawei تخطط لإطلاق ثلاثة هواتف رائدة كجزء من سلسلة هواتف Huawei P40 Series، وتشمل هذه الهواتف الثلاثة كل من Huawei P40 و Huawei P40 Pro إضافة إلى Huawei P40 Pro Premium. إحدى الفروقات البارزة بين هذه الهواتف الذكية هي عدد الكاميرات في الخلف، فالهاتف الأول سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، والهاتف الثاني أربع كاميرات في الخلف، بينما سيأتي الهاتف الثالث مع خمس كاميرات في الخلف.

من المتوقع أن يضم الهاتف Huawei P40 Pro كاميرا أساسية بدقة 52 ميغابكسل تدعم تكنولوجيا دمج البكسلات 16in1 Quad Quad Bayer، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 40 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق أو كاميرا ماكرو.

عمومًا، من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei P40 Series في شهر مارس المقبل.