شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: الذكاء الاصطناعى سيكون أكثر تأثيرا للإنسانية من الكهرباء والنار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، البالغ من العمر 47 عامًا، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في محاربة السرطان، وسيكون له تأثير أكثر عمقا للإنسانية من الكهرباء والنار، حيث أكد أنه سيكون ضروريًا في مستقبل البشرية في حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقد خصص الرعاية الصحية باعتبارها القطاع المحدد حيث سيكون للذكاء الاصطناعى التأثير الأكثر أهمية.

وأضاف بيتشاى، أمام لجنة المؤتمر في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أنه عندما نعمل مع المستشفيات، فإن البيانات تخص المستشفيات، خاصة فى تشخيص السرطان الذى يخطأ فيه الكثير من الأطباء، ففي سرطان الرئة، على سبيل المثال، يتفق خمسة خبراء على شىء ويوافق خمسة على العكس.

وأكد بيتشاى، "أننا نعرف أنه يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسينه"، وقد أمضتج وجل عدة سنوات في تطوير الذكاء الاصطناعي لتحليل فحوصات الرنين المغناطيسي وبيانات المرضى الأخرى تلقائيًا لتحديد الأمراض.

كما أنه قادر على عمل تنبؤات مصممة لتحسين النتائج مع تقليل التكاليف في وقت واحد، وقد طلب المشرعون الأمريكيون من الشركة في نوفمبر الماضى تقديم معلومات حول الأنظمة الصحية التي توفر معلومات لجوجل.

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وأوضح بيتشاى، أن هناك بالفعل قوانين قوية لحماية الخصوصية توفر إطارًا لعمل جوجل، فإنه بالإضافة إلى تعليقاته حول الذكاء الاصطناعي، تطرق أيضًا إلى موضوع الخصوصية.

وقال خلال جلسة في المنتدى الاقتصادي العالمي: "يأتي المستخدمون إلى جوجل في لحظات مهمة للغاية، ويطرحون علينا أسئلة، ونتعامل مع المعلومات الحساسة للأشخاص في Gmail وصور جوجل وما إلى ذلك ، ولذا يتعين علينا كسب ثقتهم".

كما كان قد دعا بيتشاى إلى تعاون دولي في تنظيم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لضمان الاستفادة منه إلى الأبد.