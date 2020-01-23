صقيع وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة.. وتكشف موعد تحسن الطقس (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، بارد شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

موعد تحسن الطقس

من جانيه، كشف الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية الأولى، عن استمرار النشاط المكثف للرياح مع استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مع توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية، محذرا من الشبورة المائية في الصباح الباكر والطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، موضحًا أن حالة الطقس ستبدأ فى التحسن بداية من الأسبوع القادم.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الجمعة، على محافظات ومدن مصر:

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القاهرة الكبرى ما بين 16 لـ 17 للعظمى والصغرى ما بين 9 لـ 8 درجات

الوجه البحري تكون ما بين 16 لـ 17 للعظمى والصغرى ما بين 8 لـ 10 درجات

السواحل الشمالية الغربية بين 17 إلى 15 للعظمى والصغرى من 9 إلى 12 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون العظمى بين 18 إلى 15 والصغرى 9 درجات

جنوب سيناء والغردقة تكون العظمى بين 19 والصغرى 9

شمال الصعيد تتراوح العظمى بين 16 لـ 18 والصغرى بين 8 لـ 9،

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تتراوح ما بين 17 لـ 20 للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 10 لـ 8 درجات.