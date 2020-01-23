تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن السعر المتوقع لهواتف Galaxy S20 وأيضاً هاتف Galaxy Z Flip

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات مستوى التسعير المتوقع هذا العام لسلسلة هواتف Galaxy S20 القادمة من سامسونج، إلى جانب السعر المتوقع لهاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip.

ينطلق الجيل الجديد من هواتف سامسونج المميزة في 11 من شهر فبراير المقبل، واليوم تأتي تفاصيل جديدة عبر TuttoAndroid حول السعر الذي تنطلق به هواتف Galaxy S20 وأيضاً Galaxy Z Flip، كما حدد اليوم المتوقع لإنطلاق هذه الإصدارات للمنافسة في الأسواق.

السعر المتوقع لهاتف Galaxy S20 وGalaxy 20 5G

أوضحت التسريبات أن الإصدار الرئيسي من سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S20 يقدم من العملاق الكوري هذا العام بسعر 929 يورو في السوق الإيطالي، وهو السوق الذي يأتي بمستوى تسعير مرتفع بنسبة 10 يورو عن الأسواق الأوروبية الأخرى، لذا سيكون سعر الهاتف في الأسواق الأخرى 919 دولار.

أيضاً تقدم سامسونج نموذج 5G من هذا الإصدار، ومن المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy 20 5G بقيمة إضافية بنسبة 100 يورو عن سعر الإصدار الأصلي أي سعر يترواح بين 1029 يورو أو 1119 يورو.

ويتميز الإصدار الرئيسي من سامسونج بشاشة OLED بتصميم Infinity-O وبحجم 6.2 إنش في الشاشة، كما يضم معالج Exynos 990، مع كاميرة خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل يدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة.

كما يضم هذا الإصدار ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت للنموذج الرئيسي، ويأتي بنموذج أخر بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، أيضاً يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، مع نظام تشغيل Android 10، ويدعم بطاقة ذاكرة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

السعر المتوقع لهاتف Galaxy S20 Plus و Galaxy S20 Plus 5G

تقدم سامسونج هاتف Galaxy S20 Plus بسعر يبدأ من 1029 يورو في السوق الإيطالي، بينما يبدأ سعر هاتف Galaxy S20 Plus 5G في السوق الإيطالي من 1129 يورو.

ومن المقرر أن تتوافق هواتف Galaxy S20 Plus مع الإصدار الرئيسي في الكثير من المواصفات، بينما تختلف هذه الإصدارات في حجم الشاشة الذي يأتي 6.7 إنش، كما تضم الكاميرة الخلفية مستشعر Time-of-Flight.

أيضاً لا تختلف مواصفات الذاكرة والسعة التخزينية والبرمجيات في هواتف Galaxy S20 Plus عن الإصدار الرئيسي، بينما تأتي البطارية بقدرة 4500 mAh في هذا الإصدار.

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السعر المتوقع لهاتف Galaxy S20 Ultra

يعد هاتف Galaxy S20 Ultra أعلى إصدار في سلسلة هواتف سامسونج المرتقبة، حيث يأتي الهاتف بنموذج Galaxy S20 Ultra 5G فقط، لذا لن تقدم سامسونج نموذج 4G، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار بسعر 1379 يورو في السوق الأوروبي.

ويتميز هاتف Galaxy S20 Ultra 5G بحجم شاشة 6.9 إنش، بمعدل تحديث 120Hz، كما يضم إعدادات رباعية مختلفة للكاميرة الخلفية، مع مستشعر سامسونج الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ودعم تكبير hybrid حتى 30 مرة، أو تكبير رقمي حتى 100 مرة.

أيضاً يضم مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل periscope يدعم تكبير بصري حتى 10 مرات، بينما يأتي مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما تضم الإعدادات مستشعر Time-of-Flight.

ألوان سلسلة هواتف Galaxy S20 وموعد الحجز المسبق وأيضاً موعد شحن الهواتف

تشير التوقعات إلى أن سامسونج توفر هاتف Galaxy S20 Ultra باثنان من الإختيارات في الألوان فقط في البداية هما الأسود والرمادي، بينما يأتي هاتف Galaxy S20 Plus بلون إضافي وهو الأزرق، أيضاً توفر سامسونج هاتف Galaxy S20 بمزيد من الإختيارات في الألوان التي تتضمن اللون الوردي.

ولقد حدد موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S20 في 11 من فبراير، كما تبدأ العملاق الكوري في تلقي طلبات الحجز المسبق في نفس اليوم، بينما تبدأ شحن الهواتف في 13 من مارس.

السعر المتوقع لهاتف Galaxy Z Flip

تخطط شركة سامسونج للإعلان عن هاتف Galaxy Z Flip خلال حدث Galaxy S20 القادم في شهر فبراير، والذي يأتي بتصميم صدفي ينافس Motorola Razr، ولقد أشار Max Weinbach إلى أن السعر المتوقع لهذا الإصدار هو 1400 يورو لمنافسة سعر هاتف موتورولا.

ولقد أشارت التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Flip يضم شاشة بحجم 6.7 إنش بتصميم Infinity-O، وتضم طبقة رقيقة من زجاج قابل للطي، كما يأتي الهاتف برقاقة Snapdragon 855، ومن المتوقع أن يضم كاميرة بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، وكاميرة أمامية بدقة 10 ميجا بيكسل، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 3300 mAh.

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