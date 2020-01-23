شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة على الإنترنت تحسب كيف تؤثر عادات الأكل على البيئة والنتيجة صادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فحص طالب دكتوراه نتائج أكثر من 1500 دراسة في الزراعة وإنتاج الغذاء واستخدام المياه لإنشاء الأداة عبر الإنترنت، وتدرس الآلة الحاسبة، وهي جزء من مشروع Omni Calculator في بولندا، تأثير استهلاك اللحوم على استخدام الأراضي وتلوث المياه والهواء، والتى كشفت إنه إذا كان لكل شخص نفس نظام الغذاء مثل الأفراد بالولايات المتحدة الأمريكية فسنحتاج إلى كوكب آخر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الأداة الجديدة على الإنترنت تحسب تأثير عادات الأكل لدينا على البيئة، وقد وجد الباحثون أن 50 % من مساحة الأرض تُمنح حاليًا لإنتاج الغذاء ، لكن هذا قد ينخفض إلى 12 % إذا تحول الجميع إلى النظام النباتى.

وقالت المطوره حنا بامولا، المسئولة عن الأداة، "لا نحتاج إلى حفنة من الأشخاص الذين يقومون بتخفيض اللحوم بشكل مثالي، من خلال التحول إلى نظام غذائي نباتي"، مضيفة "نحتاج إلى ملايين الأشخاص الذين يقومون بذلك، مما يقلل من استهلاك اللحوم قدر الإمكان".



الأنظمة الغذائية

وأوضحت بامولا، "تناول خمس حصص من اللحوم أسبوعيًا يستخدم نفس كمية الماء التي سيشربها 13 شخصًا في السنة، أى حوالي 3،159 جالون".

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ووجدوا أيضًا أن هناك 31 شجرة مطلوبة لاستيعاب كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تناول خمسة وجبات من اللحوم أسبوعيًا على مدار شهر واحد، وهذا يعادل الطاقة من القيادة 141 ميلا في سيارة متوسطة أو شحن الهاتف الذكي 7320 مرة.

كما تم نشر الآلة الحاسبة على موقع مشروع Omni Calculator على الإنترنت، التى يمكنك من خلالها الإطلاع على لمحة سريعة عن تأثير استهلاكك للحوم على البيئة، استنادًا إلى نتائج الدراسة.

فيما تم تصميم مشروع Omni Calculator من جانب فريق من الأطباء والعلماء والاقتصاديين لإنتاج أدلة واقعية وراء هذه القضية الملحة.

ويشير الباحثون إلى أن الزراعة الحيوانية هي ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة، المسؤولة عن حوالي 13-18 % من الانبعاثات العالمية.