تكنولوجيا: Fujifilm تعلن رسمياً عن كاميرة X-T200 بتعزيز لتسجيل الفيديو وشاشة قابلة للإمالة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Fujifilm عن كاميرة X-T200 بدون مرآة داخلية، مع مستشعر APS-C بدقة 24 ميجا بيكسل، والتي تتميز بوزن أقل بنسبة 80 جرام عن الإصدار السابق، وتضم شاشة LCD قابلة للإمالة وتنطلق بسعر 700 دولار.
تتميز كاميرة X-T200 بتعزيز لميزة الكشف عن الموضوع وتحسين آداء الضبط التلقائي، كما تدعم Fujifilm هذا الإصدار بمستشعر gyro للدوران لدعم تثبيت الكاميرة في تسجيل الفيديو بكفاءة أعلى.
أيضاً تدعم كاميرة X-T200 تسجيل الفيديو HDR، أو بدقة 1080 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية، وتسجيل الفيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.
ومن المقرر أن تأتي كاميرة X-T200 بسعر 700 دولار لهيكل الكاميرة فقط، أو 800 دولار مع عدسات ببعد بؤري 15-45مم، مع فتحة عدسات f/3.5-5.6 لدعم التكبير، كما تتوفر كاميرة X-T200 بثلاثة إختيارات في الألوان هم الفضي، الأسود والفضي وأيضاً الذهبي، على أن تنطلق في الأسواق في شهر فبراير.
يذكر أن Fujifilm أعلنت أيضاً عن عدسات X-mount بتكلفة منخفضة، والتي تتوافق مع كاميرة X-T200 الجديدة، حيث تتميز عدساتXC 35mm f/2 بسعر 199 دولار.
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