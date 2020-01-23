شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف: كواكب عملاقة 10 أضعاف حجم المشترى تتشكل بسرعة حول النجوم الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف العلماء، أن الكواكب العملاقة التي يصل حجمها إلى 10 أضعاف حجم كوكب المشترى يمكن أن تتشكل بشكل أسرع حول النجوم الصغيرة عما كان يعتقد سابقًا، لكن كيف يفعلون ذلك لا يزال الأمر لغزًا، حيث يدرس باحثون من جامعة سنترال لانكشاير تشكيل كواكب عملاقة حول نجوم قزم أحمر، وتعد الأقزام الحمراء هي النوع الأكثر شيوعًا من النجوم الموجودة في درب التبانة، والتى غالبًا ما تكون أقل من نصف حجم الشمس، حوالي 10% فقط من كتلتها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فعلى الرغم من صغر حجمها، وجدت تلسكوبات صيد الكواكب الخارجية كواكب أكبر بكثير من كوكب المشتري، أكبر كوكب في المجموعة الشمسية، يدور حولها.

وما زال هذا الأمر لغزًا، لكن الباحثين وجدوا أنه يمكنهم التكون في غضون بضعة آلاف من السنين فقط من النجوم، وهو وقت مبكر جدا من الناحية الفلكية.

ويقول الباحثون الذين شاركوا في الدراسة إن الطريقة التي تتشكل بها هذه الكواكب العملاقة تظل لغزا لم يحل بعد، ويُعتقد أن الكواكب العملاقة حول النجوم مثل شمسنا قد تشكلت نتيجة التراكم التدريجي لجزيئات الغبار، ثم تتحول إلى أجسام أكبر مثل الأرض عندما تتجمع الجزيئات.

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وعلى الرغم من ذلك، فإن الأقزام الحمراء صغيرة بالمقارنة مع الشمس، ويبدو أنها لا تملك ما يكفي من المواد من حولها لتشكيل مثل هذه الكواكب الكبيرة على نفس النطاق الزمني.

وتضمنت الدراسة الجديدة إنشاء نموذج كمبيوتر لتشكيل نظام نجمة قزم أحمر، حيث يعتقد باحثون، أن الأمور تحدث بسرعة أكبر مما كان يعتقد سابقًا.

واستخدم الدكتور أنتوني ميرسر والدكتور ديميتريس ستاماتيلوس الأبحاث افي المملكة المتحدة باستخدام مرفق الحوسبة الفائقة للحوسبة المتقدمة لمحاكاة تطور أقراص الكواكب الأولية حول نجوم قزم أحمر.

وتتنبأ هذه النظرية بتكوين كواكب عملاقة تحدث في غضون بضعة آلاف من السنين، وهو مقياس زمني سريع للغاية من حيث الفيزياء الفلكية.